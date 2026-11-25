Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã: POW) vừa có báo cáo ước tính kết quả kinh doanh tháng 10/2026.

Theo đó, tổng sản lượng điện ước đạt ~30,4 tỷ kWh (tăng 10% so với cùng kỳ tháng 10/2025), Công suất cực đại của hệ thống trong tháng 10/2026 dự kiến đạt 51.482 MW, tăng 10% so với cùng kỳ tháng 10/2025.

Thực tế, tháng 10 thời tiết nắng nóng và ít mưa, giá điện thị trường toàn phần FMP tăng cao so với tháng 9, bình quân tháng đạt khoảng 1.787 đồng/kWh, cao nhất trong năm 2026 và cao hơn so với chi phí biến đổi nhiên liệu than, tuy nhiên vẫn thấp hơn chi phí biến đổi nhiên liệu khí.

PV POW cho biết, tổng sản lượng điện hợp đồng của các nhà máy điện (NMĐ) của PV Power trong tháng 10/2026 ước đạt khoảng 1.897 triệu kWh, doanh thu bán điện ước đạt 5.540 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp lớn nhất là NMĐ Nhơn Trạch 3&4 với 2.223 tỷ đồng và NMĐ Cà Mau 1&2 với gần 1.037 tỷ đồng, chiếm tổng cộng gần 59% doanh thu bán điện trong tháng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của các đơn vị thuộc PV Power ước đạt 56.091 tỷ đồng. Trong đó, PVP Nhơn Trạch đóng góp lớn nhất với 20.865 tỷ đồng, tiếp đến là PVP Hà Tĩnh với 13.008 tỷ đồng và PVP Cà Mau với 11.662 tỷ đồng.

Về tình hình sản xuất của các NMĐ trong tháng 10, các NMĐ khí chào giá vận hành bám sát Qc trong điều kiện giá thị trường toàn phần thấp hơn chi phí biến đổi khí; và gia tăng sản lượng vào các thời điểm hệ thống huy động do thiếu nguồn, có giá huy động tổ máy cao.

Trong đó, NMĐ Cà Mau 1&2 chào giá vận hành vượt Qc để gia tăng sản lượng (đặc biệt vào các thời điểm giá chào tổ máy cao, được hệ thống huy động vận hành), phấn đấu tiêu thụ hết khí và thu hồi khí trả trước trong năm 2026.

Nhà máy điện than Vũng Áng 1 chào giá vận hành bám sát Qc, vận hành tăng cao sản lượng ngoài Qc khi giá thị trường cao, vượt chi phí biến đổi nhiên liệu để đảm bảo hiệu quả.

NM thủy điện Đakđrinh được giao Qc 48,1 triệu kWh, mực nước hồ đã về đến MNC, vận hành theo lượng nước về tự nhiên, phấn đấu đáp ứng Qc được giao. NM thủy điện Hủa Na được giao Qc 37,5 triệu kWh, hồ chứa đã tích nước đến mức nước dâng bình thường, vận hành với sản lượng cao.

Hiện, PV Power là một trong những đơn vị phát điện niêm yết lớn nhất trên sàn chứng khoán. Chốt phiên 25/11, cổ phiếu POW dừng ở mốc 13.300 đồng/cp, vốn hóa thị trường tương ứng đạt 40.800 tỷ đồng.