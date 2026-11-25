Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), trong hai ngày 26 và 27/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace Cổ Loa, Hà Nội, Không gian triển lãm và quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ mở cửa đón khách tham quan.

• Thời gian mở cửa:

Ngày 26/11/2026: Từ 09h00 đến 18h00

Ngày 27/11/2026: Từ 07h00 đến 12h00

• Địa điểm: Trung tâm Hội nghị VinPalace Cổ Loa (Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội).

• Triển lãm không thu phí tham quan.

Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, nhằm giới thiệu những thành tựu nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam tới công chúng đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế.

Dấu ấn 30 năm xây dựng và phát triển

Với chủ đề "Vững tầm vóc mới", không gian triển lãm giới thiệu những dấu mốc quan trọng trong hành trình 30 năm xây dựng và phát triển ngành Chứng khoán Việt Nam, kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thành lập theo Nghị định số 75/CP ngày 28/11/1996 của Chính phủ.

Trải qua ba thập kỷ, từ những bước đi đầu tiên, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước phát triển cả về quy mô và chất lượng, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, góp phần nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Thông qua các hình ảnh, tư liệu và nội dung trưng bày, triển lãm giới thiệu những kết quả nổi bật trong công tác hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường chứng khoán.

Bên cạnh không gian giới thiệu thành tựu chung của ngành, triển lãm còn có sự tham gia của các thành viên thị trường và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó phản ánh sự phát triển ngày càng đa dạng, chuyên nghiệp của thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong suốt quá trình xây dựng và phát triển thị trường.

Tham gia triển lãm có các gian trưng bày của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tổng công ty Viglacera - CTCP, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương - Techcom Securities, Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank, Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan - Masan Group,

Công ty Cổ phần Chứng khoán HSC, Công ty Cổ phần MIZA, Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap, Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM - HDBank, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank), Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt - Tập đoàn Bảo Việt, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed),

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Công ty Cổ phần Tasco, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty FiinGroup, Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI), Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (Vinapharm), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tăng cường kết nối và hội nhập quốc tế

Triển lãm được tổ chức trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những kết quả tích cực trong công tác hoàn thiện thể chế, cải cách, hiện đại hóa và nâng hạng thị trường.

Trong khuôn khổ triển lãm, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển, đồng thời gặp gỡ, trao đổi với đại diện các định chế tài chính, quỹ đầu tư và các tổ chức quốc tế.

Thông qua hoạt động triển lãm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mong muốn tăng cường sự hiểu biết và quan tâm của cộng đồng đầu tư quốc tế đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, qua đó góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn vào thị trường.

Cùng với hoạt động triển lãm, trong hai ngày 26 – 27/11/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức Hội nghị Bàn tròn thường niên về Quản trị công ty khu vực châu Á năm 2026. Đây là diễn đàn để các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và thành viên thị trường trao đổi kinh nghiệm, đối thoại chính sách, thúc đẩy áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị công ty, góp phần phát triển thị trường vốn minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Các hoạt động trên là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong 30 năm xây dựng và phát triển ngành Chứng khoán Việt Nam, đồng thời truyền tải thông điệp về quyết tâm tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa, xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững và hội nhập quốc tế.