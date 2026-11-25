Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đưa ra khi kết luận cuộc họp ngày 25/11 với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. (Ảnh: chinhphu.vn)

Về tiến độ thực hiện dự án, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại của Dự án thành phần 3, xác định rõ các mốc hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, chạy thử, vận hành thử nghiệm và thời điểm có thể đưa dự án vào khai thác.

Trước thực tế dự án không thể hoàn thành trong năm 2026 theo chủ trương được Quốc hội thông qua, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo ACV phải báo cáo Chính phủ và gửi Bộ Xây dựng trong thời hạn một tuần kể từ cuộc họp. Trước ngày 10/12, Bộ Xây dựng phải báo cáo Chính phủ về tiến độ thực hiện dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

ACV phải yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và nguồn lực tài chính, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân. ACV kiên quyết xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các nhà thầu không thực hiện đúng hợp đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu ACV phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng hoàn thành công tác nghiệm thu công trình, kiểm tra, đánh giá điều kiện khai thác và thực hiện các thủ tục cấp phép chuyên ngành hàng không theo quy định. Cảng hàng không chỉ được đưa vào khai thác khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

“ ACV phải xác định rõ thời điểm công bố thông tin khai thác, kịp thời thông tin cho các hãng hàng không sau khi có thông báo của cấp có thẩm quyền để các hãng chủ động chuẩn bị nguồn lực, xây dựng kế hoạch khai thác và bố trí lịch bay ”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có phương án khắc phục triệt để những tồn tại trên nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới.

ACV chủ động rà soát, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác thanh toán theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, bảo đảm nguồn lực tài chính để các nhà thầu tiếp tục triển khai dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng chỉ đạo ACV hoàn thiện hồ sơ, lập danh mục cụ thể các nội dung vướng mắc và đề xuất phương án xử lý có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Bộ Công an cũng cần thông tin cho ACV và Bộ Xây dựng về những nội dung liên quan để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các vướng mắc của dự án.

UBND TP.HCM và UBND TP Đồng Nai tiếp tục triển khai các công trình giao thông kết nối với sân bay Long Thành, bảo đảm các điều kiện cung cấp nhiên liệu phục vụ khai thác. Hai địa phương cần quan tâm phát triển các công trình phụ trợ, cơ sở lưu trú, dịch vụ phục vụ hành khách và người lao động tại cảng hàng không.

Không thể hoàn thành toàn bộ Dự án thành phần 3 trong năm 2026

Theo báo cáo của ACV, đến nay, giá trị khối lượng thực hiện Dự án thành phần 3 đạt 76.953,8 tỷ đồng, tương đương 88,63% giá trị hợp đồng. Giá trị giải ngân đạt 49.507,3 tỷ đồng, tương đương 57% giá trị hợp đồng.

Quyền Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: chinhphu.vn)

Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, ACV đánh giá không thể hoàn thành toàn bộ Dự án thành phần 3 trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng. Một số gói thầu quan trọng như nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và hệ thống quản lý sân bay dự kiến hoàn thành hoặc hoàn tất chạy thử trong tháng 6/2027.

Đại diện ACV đưa ra ba nhóm vướng mắc chủ yếu trong quá trình triển khai Dự án thành phần 3.

Thứ nhất, một số vật tư, thiết bị có thay đổi về nhà sản xuất, nhãn hiệu, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ so với hợp đồng. Việc đặt hàng, cung cấp, lắp đặt đã được thực hiện trước khi chủ đầu tư chấp thuận việc thay đổi và các bên ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng.

Thứ hai, một số hạng mục đã được thi công, nghiệm thu theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt nhưng thiết kế này không phù hợp với thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh thiết kế kỹ thuật tương ứng chưa được thực hiện.

Thứ ba, một số hạng mục đã triển khai thi công khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công chưa được phê duyệt.

Căn cứ tiến độ thực tế của Dự án thành phần 3 và các công trình thuộc Dự án thành phần 4, ACV đề nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát tổng thể tiến độ các dự án thành phần, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án giai đoạn 1 đến năm 2027-2028.

Đại diện Vietnam Airlines và Vietjet cho biết đang chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo kế hoạch và quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Các hãng lưu ý những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng dịch vụ trong điều kiện vừa thi công, vừa khai thác.

Đại diện Vietnam Airlines lưu ý cần tính toán thời gian chuẩn bị của các hãng hàng không, nhất là đối với các chuyến bay quốc tế do hành khách thường mua vé trước nhiều tháng.