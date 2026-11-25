Thông tin từ Báo Đồng Nai, theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự kiến vào đầu tháng 12/2026, sẽ thực hiện bay hiệu chuẩn đối với đường cất, hạ cánh thứ 2 của Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Cũng theo ACV, với hạ tầng khu bay Sân bay Long Thành, hiện nay 2 đường cất, hạ cánh và một số công trình đã đủ điều kiện đưa vào khai thác. Trong đó, đường cất, hạ cánh số 1 và một số công trình khu bay đã phục vụ chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành vào ngày 19/12/2025. Đường cất, hạ cánh số 1 cũng đã được công bố thông tin qua hệ thống thông báo tin tức hàng không.

Đối với đường cất hạ cánh thứ 2 (đường cất, hạ cánh số 3), sau khi hoàn thành bay hiệu chuẩn, ACV cũng sẽ hoàn thiện các thủ tục và thực hiện công bố thông tin qua hệ thống thông báo tin tức hàng không để đảm bảo đưa vào khai thác.

Theo kế hoạch, Sân bay Long Thành sẽ được vận hành, đưa vào khai thác thương mại từ ngày 24/12 tới. Trong giai đoạn đầu, từ ngày 24-12/2026 đến hết tháng 3/2027 (lịch bay mùa Đông 2026-2027), với sản lượng khai thác dự kiến đạt khoảng 6-10% công suất thiết kế, Sân bay Long Thành sẽ chỉ đưa vào khai thác đường cất, hạ cánh số 1.

Năm 2024, ACV đã đề xuất cơ quan chức năng triển khai xây dựng thêm đường cất, hạ cánh thứ 2 (đường băng số 3) ngay trong giai đoạn 1 của Dự án Sân bay Long Thành.

Đề xuất này được đưa ra dựa trên tính toán của ACV về nhu cầu cất, hạ cánh phục vụ cho nhà ga T1 với công suất 25 triệu khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Ngoài ra ACV cho rằng, việc có 2 đường băng để dự phòng trong tình huống 1 đường băng gặp trục trặc cũng là cần thiết với một sân bay công suất lớn.

Cuối tháng 3/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1. Trong đó, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung xây dựng thêm một đường cất hạ cánh ngay trong giai đoạn 1 của dự án. Tháng 5/2025, ACV và liên danh các nhà thầu đã khởi công xây dựng đường cất hạ cánh thứ 2 của Sân bay Long Thành. Đường cất hạ cánh thứ 2 được đầu tư xây dựng với quy mô bằng đường cất, hạ cánh số 1 với chiều dài 4km, rộng 75m.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành chính thức khởi công ngày 5/1/2021, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đảm nhiệm vai trò chủ đầu tư dự án thành phần 3, bao gồm các công trình thiết yếu của sân bay. Đây là dự án sân bay lớn nhất Việt Nam, được chia thành 3 giai đoạn đầu tư với tổng vốn khoảng 336.600 tỷ đồng, tương đương hơn 16 tỷ USD theo tính toán ban đầu.

Được phê duyệt vào tháng 11/2020, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 109.111 tỷ đồng. Phương án ban đầu là xây dựng một đường cất, hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng hệ thống hạ tầng phụ trợ, đáp ứng công suất 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư thêm một đường cất, hạ cánh theo cấu hình mở và một nhà ga hành khách, nâng công suất toàn cảng lên 50 triệu lượt khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thành toàn bộ 3 giai đoạn, sân bay Long Thành sẽ có công suất thiết kế 100 triệu lượt hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.