Năm 2026 chứng kiến sự lao dốc của hàng loạt cổ phiếu từng được đánh giá cao về nền tảng cơ bản như DGC, FPT, PNJ. Những thay đổi nhanh chóng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khiến không ít nhà đầu tư không kịp trở tay.

Nhìn lại diễn biến này, ông Bùi Văn Huy, Tổng Giám đốc FIDT, đánh giá 2026 là một năm khó khăn đối với trường phái đầu tư giá trị, đồng thời cũng là năm định hình lại mô hình kinh tế. Môi trường kinh doanh thay đổi nhanh đến mức nhà đầu tư cần xem xét lại những giả định từng được sử dụng để phân tích doanh nghiệp.

Theo chuyên gia, những biến động thông thường về lợi nhuận tương đối dễ phân tích. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp đối mặt với khủng hoảng về mô hình kinh doanh hay chiến lược phát triển, việc xác định thị giá đã phản ánh đầy đủ rủi ro hay chưa trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Khi nền tảng cơ bản của doanh nghiệp thay đổi

Ông Huy dẫn chứng ba trường hợp điển hình là Hóa chất Đức Giang (DGC), FPT và Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), với những thách thức riêng đối với mô hình kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Với Hóa chất Đức Giang (DGC), cổ phiếu đã mất 78% thị giá so với đỉnh. Cú sốc pháp lý đã tác động trực tiếp đến giá vốn của doanh nghiệp.

DGC chốt phiên 25/11 tại mốc 30.950 đồng/cp.

Theo giải trình của Hóa chất Đức Giang, việc Khai trường 25 tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra khiến doanh nghiệp phải sử dụng quặng nhập khẩu và mua ngoài. Chi phí sản xuất phốt pho vàng tăng là một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế quý III/2026 giảm 37% so với cùng kỳ.

Do đó, bên cạnh việc dự báo diễn biến giá phốt pho, bài toán phân tích DGC hiện xuất hiện thêm yếu tố bất định: Nếu doanh nghiệp phải mua quặng bên ngoài lâu hơn dự kiến, giá bán cần tăng bao nhiêu để biên lợi nhuận có thể trở lại mức trước đây?

Trong khi đó, cổ phiếu FPT đã giảm 62% so với đỉnh (từ vùng 118.000 đồng xuống 46.000 đồng phiên 25/11), trong bối cảnh thị trường lo ngại mô hình kinh doanh hiện tại có thể mất đi lợi thế cạnh tranh.

FPT lao dốc từ vùng 118.000 đồng hồi đầu năm 2025 xuống 46.000 đồng phiên 25/11/2026.

Xét về kết quả kinh doanh, trong 10 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của FPT vẫn tăng 16,8%, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tăng 12,2%, trong khi doanh thu dịch vụ AI và phân tích dữ liệu tăng tới 50,4%.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán vận động dựa trên kỳ vọng. Vấn đề khiến nhà đầu tư lo ngại là liệu mô hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp có còn đứng vững trước những thay đổi chóng mặt của môi trường công nghệ hay không.

Đối với PNJ, cổ phiếu đã mất tới 85% thị giá so với đỉnh. Theo ông Huy, cú sốc niềm tin đã chuyển thành áp lực thanh khoản đối với doanh nghiệp.

Cổ phiếu PNJ chốt phiên 25/11 tại mốc 12.800 đồng/cp.

Sau sự cố liên quan đến giám định kim cương, nhiều khách hàng mang sản phẩm đến bán lại. Doanh nghiệp phải chi tiền để thu đổi, trong khi lượng hàng tồn kho không dễ tiêu thụ với tốc độ tương ứng.

Đáng chú ý, chính sách thu đổi từng là yếu tố giúp khách hàng yên tâm khi mua sản phẩm. Tuy nhiên, khi niềm tin suy giảm, chính cam kết này lại trở thành nguồn gây áp lực thanh khoản.

Vì vậy, sự phục hồi về doanh số là chưa đủ. Theo chuyên gia, cần theo dõi liệu những khách hàng mang sản phẩm đến bán lại có được thanh toán đúng hẹn hay không, đồng thời người mua có quay trở lại hay không.

Bước sang năm 2027, cần phân tích lại mô hình kinh doanh trước khi định giá cổ phiếu

Ông Bùi Văn Huy cho rằng không phải mọi biến động trong năm 2026 đều xuất phát từ cùng một nguyên nhân. Những vấn đề tại DGC hay cú sốc niềm tin tại PNJ là câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, điều khiến năm 2026 trở nên đặc biệt là cả bốn yếu tố trong mô hình PEST – chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ – cùng làm thay đổi những giả định mà doanh nghiệp và nhà đầu tư từng dựa vào.

Trong nước, cùng với quyết tâm đạt tăng trưởng kinh tế hai con số, môi trường kinh doanh, các kênh dẫn vốn và cấu trúc nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng.

Trên thế giới, sự đối đầu giữa các cường quốc cùng tốc độ phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra yêu cầu nhìn nhận lại mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, chuyên gia FIDT cho rằng bước sang năm 2027, việc phân tích lại mô hình kinh doanh cần được thực hiện trước khi định giá cổ phiếu. "Khi mô hình kinh doanh bị tác động, việc cần làm không phải hạ giá mục tiêu trên bảng tính cũ. Việc cần làm là dựng lại dự báo từ đầu", ông Huy nhấn mạnh.