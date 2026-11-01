Các quỹ ETF vàng toàn cầu vừa ghi nhận tuần bán ròng mạnh nhất kể từ tháng 6/2026, với lượng vàng nắm giữ giảm hơn 20 tấn từ 16-20/11, tương đương dòng vốn rút ra khoảng 2,2 tỷ USD. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá vàng chịu áp lực giảm mạnh, thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ và tâm lý phòng thủ gia tăng trong giới đầu tư tài chính.

Đáng chú ý, đợt rút vốn diễn ra sau một giai đoạn tích lũy rất mạnh. Trong 10 tháng đầu năm 2026, các quỹ ETF vàng toàn cầu vẫn hút ròng khoảng 41 tỷ USD, lượng vàng nắm giữ tăng thêm 246 tấn. Vì vậy, diễn biến tuần vừa qua đang đặt ra câu hỏi liệu đây chỉ là một đợt điều chỉnh vị thế sau thời gian dài tăng nóng hay dòng tiền đầu tư vào vàng đang thực sự đảo chiều.

Kỳ vọng Fed cứng rắn hơn trở thành áp lực lớn với vàng

Một trong những yếu tố tác động mạnh đến thị trường vàng gần đây là sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Những tín hiệu cho thấy lạm phát vẫn có thể dai dẳng, cùng khả năng Fed phải duy trì mặt bằng lãi suất cao hơn kỳ vọng, khiến thị trường điều chỉnh lại triển vọng đối với các tài sản không sinh lãi như vàng.

Kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đã gia tăng, tạo sức ép lên giá vàng. Khi lãi suất có xu hướng cao hơn, lợi suất trái phiếu và lợi suất thực tăng sẽ làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng. Đồng USD cũng có thể hưởng lợi từ kỳ vọng chính sách tiền tệ cứng rắn hơn.

Đối với các nhà đầu tư tài chính, đây là một sự thay đổi đáng kể trong bài toán phân bổ tài sản. Vàng vốn được hưởng lợi khi kỳ vọng lãi suất giảm, USD suy yếu hoặc rủi ro kinh tế gia tăng. Ngược lại, khi triển vọng lãi suất đảo chiều, các vị thế đầu tư vào vàng có thể nhanh chóng bị thu hẹp.

Đặc biệt, sau một giai đoạn giá vàng tăng mạnh, việc điều chỉnh kỳ vọng lãi suất có thể trở thành chất xúc tác khiến các nhà đầu tư ETF đồng loạt giảm tỷ trọng, tạo ra áp lực bán lớn hơn lên thị trường.

Không chỉ chịu tác động từ yếu tố vĩ mô, dòng tiền ETF còn phản ứng trực tiếp với biến động giá vàng. Giá vàng đang lao dốc mạnh xuống vùng giá thấp nhất trong khoảng 14 tháng. Với những vị thế mua ở vùng giá thấp, việc giảm tỷ trọng cũng là cách bảo vệ thành quả đầu tư trước nguy cơ giá tiếp tục giảm. Trong khi đó, các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy hoặc chịu áp lực thanh khoản có thể buộc phải bán vàng khi các tài sản khác trong danh mục biến động mạnh.

Điều này khiến vàng đôi khi không còn đóng vai trò tài sản trú ẩn trong ngắn hạn, mà trở thành nguồn thanh khoản để nhà đầu tư đáp ứng nhu cầu tiền mặt, giảm rủi ro hoặc bổ sung tài sản bảo đảm. Thực tế, trong những giai đoạn thị trường tài chính biến động mạnh, các tài sản có tính thanh khoản cao và đang ghi nhận lợi nhuận thường được bán trước để đáp ứng nhu cầu thanh khoản. Vàng cũng không nằm ngoài quy luật này.

Ngân hàng trung ương vẫn là điểm tựa

Dù dòng tiền ETF đang có dấu hiệu đảo chiều, nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương (NHTW) vẫn là một yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thị trường. 9 tháng đầu năm, lượng vàng nắm giữ bởi nhóm này tăng thêm 675 tấn. Đáng chú ý, tốc độ mua vàng đã tăng mạnh trong quý 2 và quý 3, bù đắp cho giai đoạn khởi đầu tương đối trầm lắng của năm 2026.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu tích lũy vàng của các NHTW tiếp tục được thúc đẩy bởi chiến lược đa dạng hóa dự trữ và quản trị rủi ro dài hạn, thay vì chỉ phản ứng với những biến động ngắn hạn của giá vàng. Điều này phần nào lý giải tại sao các NHTW vẫn miệt mài mua vàng trong khi dòng vốn ETF có dấu hiệu đảo chiều.

Tuy nhiên, nhu cầu mua của NHTW không đồng nghĩa với việc giá vàng sẽ luôn được bảo vệ trước áp lực bán từ các nhà đầu tư tài chính. Khi dòng vốn ETF rút ra với quy mô lớn, cùng lúc lợi suất thực và USD tăng, thị trường vẫn có thể chịu áp lực điều chỉnh đáng kể. Điều cần theo dõi lúc này không chỉ là giá vàng, mà còn là tốc độ rút vốn của các quỹ ETF trong những tuần tiếp theo.

Nếu đợt bán ròng hiện tại nhanh chóng kết thúc, trong khi nhu cầu từ NHTW và các nhà đầu tư dài hạn vẫn duy trì, thị trường có thể đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh vị thế sau chuỗi tăng nóng. Mặt khác, nếu ETF tiếp tục rút vốn mạnh và lan rộng trên nhiều khu vực, đây sẽ là tín hiệu cho thấy nhu cầu đầu tư tư nhân vào vàng đang suy yếu, một diễn biến có thể khiến quá trình điều chỉnh của giá vàng kéo dài hơn dự kiến.