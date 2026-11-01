Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 10/2026 của FiinGroup, áp lực thanh toán trái phiếu dự kiến gia tăng mạnh vào cuối năm nay và tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2027.

Dữ liệu cập nhật đến ngày 10/11 trên hệ thống FiinPro-X cho thấy các tổ chức phát hành đã thanh toán tổng cộng 219.200 tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu kể từ đầu năm, tương đương 74,2% nghĩa vụ thanh toán của cả năm 2026.

Sau khi tạm hạ nhiệt trong tháng 11 với giá trị thanh toán dự kiến khoảng 24.700 tỷ đồng, áp lực trả nợ sẽ tăng mạnh trở lại trong tháng cuối năm. Cụ thể, nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong tháng 12 dự kiến đạt 55.800 tỷ đồng, tăng 125,6% so với tháng trước và 30% so với cùng kỳ, đồng thời là mức cao nhất trong năm 2026.

Sang năm 2027, FiinGroup dự báo tổng nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp lên tới 394.100 tỷ đồng, tăng 28,9% so với năm 2026, với các đỉnh thanh toán tập trung vào tháng 6 và tháng 12.

Trong đó, bất động sản là nhóm ngành có nghĩa vụ thanh toán lớn nhất với 182.700 tỷ đồng, tăng 23,8% so với năm trước. Đáng chú ý, nghĩa vụ thanh toán của nhóm ngân hàng dự kiến tăng tới 80,9%, lên 121.300 tỷ đồng.

Những doanh nghiệp nào có giá trị trái phiếu đáo hạn lớn nhất?

Theo thống kê của FiinGroup, trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 10/2027, Vingroup dẫn đầu danh sách các tổ chức phát hành có giá trị gốc trái phiếu đáo hạn lớn nhất với 23.000 tỷ đồng, tiếp đến là Hưng Phát Invest Hà Nội với 12.650 tỷ đồng và Vinhomes với 8.090 tỷ đồng.

Phát triển Bất động sản Hưng Long và Parkland 53 cùng có giá trị trái phiếu đáo hạn ở mức 7.000 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo thuộc về Novaland (6.866 tỷ đồng), Địa ốc Việt Hân (6.000 tỷ đồng) và Thương mại Xuất nhập khẩu Tam Tài Lộc (5.700 tỷ đồng).

Ngoài các doanh nghiệp bất động sản, danh sách còn có sự xuất hiện của Chứng khoán VPS và Home Credit Việt Nam với giá trị trái phiếu đáo hạn lần lượt là 5.000 tỷ đồng và 4.350 tỷ đồng.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp trong danh sách từng ghi nhận hoạt động tái cấu trúc nợ trái phiếu như Novaland, TNR Holdings Việt Nam, Sovico Holdings, Đầu tư và Du lịch Vạn Hương... Trong khi đó, Tập đoàn R&H từng ghi nhận sự kiện vi phạm nghĩa vụ trả lãi.

Riêng trong tháng 12/2026, ba doanh nghiệp gồm Bất động sản Tco, Tập đoàn R&H và Dịch vụ Thương mại Tổng hợp An Thịnh cùng có giá trị trái phiếu đáo hạn ở mức 5.000 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp.

Áp lực tái cấp vốn vẫn hiện hữu

Nghĩa vụ thanh toán gia tăng trong bối cảnh hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đang chững lại. Tính đến cuối tháng 10/2026, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt 1,48 triệu tỷ đồng, giảm nhẹ 0,1% so với tháng trước, sau bốn tháng tăng liên tiếp.

Trong tháng 10, tổng giá trị phát hành mới chỉ đạt 46.700 tỷ đồng, giảm 38,3% so với tháng trước, thấp hơn tổng giá trị trái phiếu đáo hạn và mua lại trước hạn, lần lượt ở mức 23.600 tỷ đồng và 24.000 tỷ đồng.

Sự sụt giảm trong hoạt động phát hành chủ yếu đến từ nhóm bất động sản, với giá trị phát hành mới giảm tới 68,7% so với tháng trước, xuống còn 7.600 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, dù giá trị phát hành trái phiếu của nhóm bất động sản tăng mạnh 73,7% so với cùng kỳ, giá trị mua lại trước hạn lại giảm tới 58,9%, xuống còn 20.900 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 10, dư nợ trái phiếu bất động sản đạt 481.300 tỷ đồng, chiếm 32,6% tổng dư nợ toàn thị trường.

Theo FiinGroup, hoạt động phát hành mới giảm mạnh trong khi nghĩa vụ đáo hạn gia tăng cho thấy áp lực tái cấp vốn vẫn hiện hữu, đặc biệt ở nhóm bất động sản, trong bối cảnh tín dụng được kiểm soát chặt và chi phí huy động vốn tăng.