Chứng khoán Vietcap vừa hạ 68% giá mục tiêu đối với cổ phiếu PNJ, đồng thời điều chỉnh khuyến nghị từ Khả quan xuống Phù hợp thị trường. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị giá PNJ đã giảm khoảng 66% trong hai tháng qua. Mức giá mục tiêu của Vietcap cũng gần bằng thị giá hiện tại của PNJ.

Theo Vietcap, việc điều chỉnh giá mục tiêu xuất phát từ ba yếu tố chính. Thứ nhất, công ty chứng khoán cắt giảm 51% tổng dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ giai đoạn 2027–2032, không bao gồm các khoản dự phòng liên quan đến hoạt động mua lại sản phẩm.

Thứ hai, Vietcap nâng chi phí vốn chủ sở hữu thêm 3 điểm phần trăm lên 18%, do bổ sung mức bù rủi ro đặc thù doanh nghiệp 3%, phản ánh khả năng dự báo lợi nhuận suy giảm và những bất định trong hoạt động kinh doanh.

Thứ ba, phương án phát hành riêng lẻ được đưa vào mô hình định giá khiến giá trị hợp lý trên mỗi cổ phiếu giảm 14% so với kịch bản không phát hành, do tác động pha loãng. Những yếu tố này được bù đắp một phần bởi việc Vietcap chuyển thời điểm xác định giá mục tiêu từ giữa năm 2027 sang cuối năm 2027.

Đáng chú ý, Vietcap dự báo PNJ lỗ ròng 6.272 tỷ đồng trong năm 2026, gần tương đương mức lỗ 6.271 tỷ đồng theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.

Dự báo này chủ yếu phản ánh doanh thu bán lẻ dự kiến giảm 15% so với năm trước và khoản dự phòng liên quan đến hoạt động mua lại sản phẩm lên tới 8.517 tỷ đồng.

Trong đó, 1.446 tỷ đồng là khoản dự phòng cho các giao dịch mua lại đã hoàn tất, được ghi nhận toàn bộ trong quý II/2026. Phần còn lại 7.071 tỷ đồng là dự phòng cho các giao dịch mua lại trong tương lai, bao gồm 821 tỷ đồng đã ghi nhận trong quý II và 6.250 tỷ đồng được Vietcap giả định sẽ ghi nhận trong quý IV/2026.

Sang năm 2027, Vietcap dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của PNJ sẽ trở lại mức dương, đạt 120 tỷ đồng, nhờ không còn các khoản dự phòng mua lại sản phẩm.

Tuy nhiên, ngay cả khi loại trừ các khoản dự phòng năm 2026, Vietcap vẫn dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ giảm mạnh so với cùng kỳ, do doanh thu bán lẻ suy yếu, dự kiến giảm 10% so với năm trước, cùng sự suy giảm của biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ.

Liên quan đến kế hoạch tăng vốn, Vietcap giả định PNJ phát hành riêng lẻ 550 triệu cổ phiếu với giá 14.500 đồng/cổ phiếu trong năm 2027, trên cơ sở phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10 thông qua. Theo tính toán, phương án này làm giảm 14% giá trị hợp lý trên mỗi cổ phiếu so với kịch bản không phát hành. Tuy nhiên, các chi tiết triển khai cụ thể hiện chưa được công bố.

Về định giá, Vietcap dự báo hệ số P/E của PNJ lần lượt đạt 88,8 lần trong năm 2027 và 12,7 lần trong năm 2028. Hệ số P/E điều chỉnh cho các năm 2026, 2027 và 2028 lần lượt là 3,5 lần, 88,8 lần và 12,7 lần. Trong khi đó, hệ số P/B dự phóng tương ứng là 1 lần, 0,9 lần và 0,9 lần.

Vietcap cũng lưu ý các yếu tố có thể khiến triển vọng cổ phiếu PNJ diễn biến khác với dự báo, bao gồm tốc độ phục hồi niềm tin tiêu dùng nhanh hoặc chậm hơn kỳ vọng, những thay đổi tích cực hoặc tiêu cực trong hoạt động kinh doanh, cũng như mức độ pha loãng thấp hoặc cao hơn dự kiến từ đợt phát hành riêng lẻ.