CTCP Công nghiệp Á Mỹ (AMY Grupo, mã: AMY) vừa thông báo ngày 9/12/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện là 20%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 18/12/2026.

Với hơn 160,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công nghiệp Á Mỹ dự kiến chi hơn 321 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Đáng chú ý, thông báo chia cổ tức được doanh nghiệp công bố ngày 23/11, chỉ 3 ngày sau khi cổ phiếu AMY chính thức chào sàn HoSE.

Trước đó, Công nghiệp Á Mỹ đã hoàn tất đợt IPO 16,1 triệu cổ phiếu với giá chào bán 48.900 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 787 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên gần 1.606 tỷ đồng.

Ngày 20/11/2026, hơn 160,5 triệu cổ phiếu AMY chính thức được đưa vào giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu 48.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức định giá gần 7.851 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11, cổ phiếu AMY đóng cửa tại mức 48.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, Công nghiệp Á Mỹ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, với các sản phẩm chủ lực như gạch ốp lát và sàn SPC. Thị trường xuất khẩu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là Mỹ.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2026, Công nghiệp Á Mỹ ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.550 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 82 tỷ đồng, giảm 66%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 67 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của doanh nghiệp, nhu cầu nhập khẩu sàn SPC tại thị trường Mỹ kém thuận lợi, cùng sự gia tăng của chi phí nguyên vật liệu, chi phí sản xuất và lãi vay đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Công nghiệp Á Mỹ ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.903 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 382 tỷ đồng.