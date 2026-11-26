CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai (UPCoM: DGT) vừa công bố đơn xin hủy từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Bùi Quang Toàn, sinh năm 1965.

Theo văn bản ký ngày 21/11/2026, ông Toàn đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty hủy đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đã ký ngày 30/10 trước đó.

Lý giải việc thay đổi quyết định, ông Toàn cho biết đã giải quyết xong công việc cá nhân và vẫn mong muốn tiếp tục đảm trách vị trí Kế toán trưởng tại doanh nghiệp.

Như vậy, chỉ 22 ngày sau khi ký đơn xin nghỉ, ông Toàn đã đề nghị được tiếp tục công việc. Hiện văn bản mới thể hiện nguyện vọng của cá nhân ông Toàn, chưa xác nhận việc Hội đồng quản trị đã chấp thuận đề nghị này.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu DGT ghi nhận trường hợp Kế toán trưởng xin nghỉ rồi đổi ý.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Phong được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng DGT từ ngày 3/9/2025. Đến cuối tháng 11 cùng năm, ông Phong nộp đơn từ nhiệm với lý do cá nhân, sau đó tiếp tục có đơn xin hủy từ nhiệm để ở lại làm việc.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, ông Phong lại nộp đơn xin nghỉ lần thứ hai. Theo Báo cáo thường niên 2025, ngày 5/12/2025, DGT đã miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Phong khỏi chức vụ Kế toán trưởng theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời bổ nhiệm ông Bùi Quang Toàn vào vị trí thay thế.

Không chỉ vị trí Kế toán trưởng, bộ máy lãnh đạo DGT cũng liên tục ghi nhận biến động trong những năm gần đây. Trước đó, vào tháng 5/2024, doanh nghiệp từng gây chú ý khi có tới 4 nhân sự cấp cao đồng loạt xin từ nhiệm, gồm Chủ tịch HĐQT Bành Quang Phúc, thành viên HĐQT Trần Hữu Lưu và hai thành viên Ban Kiểm soát. Đáng nói, chỉ trong khoảng một năm trước thời điểm này, DGT đã trải qua 3 đời Chủ tịch HĐQT và 3 đời Tổng Giám đốc.

Sang tháng 4/2026, biến động nhân sự tiếp tục diễn ra khi ông Nguyễn Thanh Phong nộp đơn xin rời vị trí thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Cùng thời điểm, hai thành viên Ban Kiểm soát cũng xin từ nhiệm. Sau đó, DGT công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Khoa giữ chức Tổng Giám đốc từ tháng 4/2026.

Về doanh nghiệp, Công trình Giao thông Đồng Nai có tiền thân là Công ty Thi công Cầu Đường, thành lập năm 1977, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng. Cổ phiếu DGT hiện đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM.



Về tình hình kinh doanh, DGT ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 gần 126 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh nghiệp chuyển từ lãi sang lỗ gần 9 tỷ đồng thuộc cổ đông công ty mẹ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, dù doanh thu tăng 43% lên gần 463 tỷ đồng, DGT vẫn ghi nhận khoản lỗ sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ khoảng 500 triệu đồng.