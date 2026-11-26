Phát biểu khai mạc Hội nghị bàn tròn về quản trị công ty khu vực châu Á năm 2026 do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh vai trò của thị trường vốn trong việc huy động nguồn lực tài chính phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Từ những ngày đầu thành lập với chỉ 2 cổ phiếu niêm yết, 6 công ty chứng khoán thành viên và khối lượng giao dịch còn khiêm tốn, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước phát triển, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, với GDP quý 3/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng việc hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi Việt Nam phải huy động nguồn lực tài chính với quy mô lớn hơn, đa dạng hóa các kênh huy động vốn cho nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Theo đó, thị trường vốn cần phát huy tốt hơn nữa vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế đất nước.

Nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng

Thời gian qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán theo hướng hiện đại, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương thị trường.

Những nỗ lực này đã được ghi nhận khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026.

"Tuy nhiên, chúng tôi xác định nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là khởi đầu của một chặng đường mới với những đòi hỏi cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và sự bền vững của thị trường", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Trong tiến trình đó, quản trị công ty có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp mà còn là nền tảng xây dựng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài.

"Thực tế khả năng thu hút dòng vốn quốc tế không chỉ phụ thuộc vào cơ hội đầu tư, quy mô thị trường mà còn được quyết định bởi mức độ minh bạch, trách nhiệm giải trình và mức độ bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Đây chính là những yếu tố để dòng vốn quốc tế không chỉ tìm đến mà còn sẵn sàng gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam", Thứ trưởng cho biết.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng thẳng thắn nhìn nhận chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam dù đã có nhiều cải thiện nhưng chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp. Việc công bố thông tin tại một bộ phận doanh nghiệp đại chúng vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục khắc phục.

Xuất phát từ thực tiễn đó, tại Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Chính phủ đã xác định tăng cường quản trị công ty theo tiêu chuẩn OECD đối với các công ty đại chúng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Ba định hướng trọng tâm của Bộ Tài chính trong thời gian tới

Để quản trị công ty thực sự trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường vốn, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính sẽ tập trung vào ba định hướng lớn.

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT). Bộ Tài chính sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường vai trò của thành viên HĐQT độc lập, nâng cao năng lực thành viên HĐQT và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro. Qua đó, HĐQT thực sự phát huy vai trò định hướng chiến lược và giám sát ban điều hành.

Thứ hai, tăng cường tính minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi cổ đông. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thúc đẩy công bố thông tin bằng tiếng Anh, từng bước áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và tăng cường quản lý các giao dịch có xung đột lợi ích, giúp nhà đầu tư trong nước và quốc tế có thể đánh giá đúng giá trị doanh nghiệp, tham gia thị trường một cách bình đẳng.

Thứ ba, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp nhà nước và đẩy mạnh cổ phần hóa, tăng cường tính minh bạch, hiệu quả quản lý và trách nhiệm giải trình, từng bước tiệm cận các chuẩn mực của OECD, qua đó góp phần nâng cao chuẩn mực quản trị của toàn thị trường.

Cũng tại hội nghị, Bộ Tài chính cùng OECD công bố Báo cáo Đánh giá Thị trường vốn Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các khuyến nghị của báo cáo trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, hướng tới phát triển thị trường vốn chất lượng và bền vững hơn.