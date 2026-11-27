Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo thông qua các cuộc gọi, tin nhắn giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng, kỹ thuật viên của những đơn vị có uy tín.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường liên hệ với người dân, thông báo tài khoản ngân hàng, thuê bao điện thoại hoặc tài khoản mua sắm trực tuyến đang gặp sự cố, có dấu hiệu bất thường hoặc cần cập nhật thông tin.

(Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)

Để tạo lòng tin, chúng tự xưng là nhân viên ngân hàng, nhà mạng, sàn thương mại điện tử, đồng thời đưa ra những thông báo mang tính khẩn cấp như tài khoản có nguy cơ bị khóa, dịch vụ sắp gián đoạn hoặc cần xác minh ngay để tránh phát sinh vấn đề.

Sau khi khiến nạn nhân lo lắng, các đối tượng hướng dẫn tham gia cuộc gọi video, bật tính năng chia sẻ màn hình, truy cập đường dẫn lạ hoặc cài đặt ứng dụng với lý do hỗ trợ xử lý sự cố.

Trong quá trình này, người dân có thể bị yêu cầu đăng nhập ứng dụng ngân hàng, nhập mật khẩu, cung cấp mã xác thực OTP hoặc cấp các quyền truy cập trên điện thoại.

Đây là bước nguy hiểm trong kịch bản lừa đảo. Khi màn hình được chia sẻ, các đối tượng có thể theo dõi thao tác của người dùng, thu thập thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP và dữ liệu cá nhân.

Đáng chú ý, nếu nạn nhân cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và cấp quyền theo hướng dẫn, thiết bị có nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển. Từ đó, đối tượng có thể thực hiện các giao dịch trái phép, chiếm đoạt tiền trong tài khoản hoặc khai thác thông tin phục vụ những hành vi lừa đảo tiếp theo.

Trước thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ màn hình điện thoại với người lạ, đặc biệt khi đang đăng nhập tài khoản ngân hàng, sử dụng các ứng dụng tài chính hoặc thực hiện giao dịch.

Người dân cũng không cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin bảo mật cho bất kỳ ai; không truy cập đường dẫn lạ, cài đặt ứng dụng hoặc cấp quyền điều khiển thiết bị theo yêu cầu từ những cuộc gọi, tin nhắn không xác thực.

Khi nhận được thông báo về sự cố tài khoản hoặc yêu cầu hỗ trợ, người dân cần bình tĩnh kiểm tra, chủ động liên hệ với ngân hàng, nhà mạng, sàn thương mại điện tử thông qua số điện thoại, ứng dụng hoặc website chính thức.

Cơ quan Công an đồng thời khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra thông báo giao dịch, rà soát các cài đặt bảo mật tài khoản và tuyên truyền cho người thân, đặc biệt là người cao tuổi, về những thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội.

Trường hợp nghi ngờ đã làm theo hướng dẫn của đối tượng, người dân cần lập tức ngừng chia sẻ màn hình, ngắt kết nối mạng và sử dụng thiết bị khác liên hệ với ngân hàng để đề nghị khóa tài khoản, ngăn chặn giao dịch.

Nạn nhân cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, đường dẫn và các thông tin liên quan, đồng thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.