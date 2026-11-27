Không ít người cho rằng chạy bộ hay đi bộ quá nhiều sẽ khiến khớp gối bị bào mòn, rút ngắn tuổi thọ của khớp. Thế nhưng, thực tế không hoàn toàn như vậy. Những người có nguy cơ khiến đầu gối thoái hóa sớm đôi khi không phải người thường xuyên chạy bộ để rèn luyện sức khỏe, mà là nhóm ngồi lâu, ít vận động.

Một nghiên cứu có quy mô hơn 110.000 người cho thấy tỷ lệ mắc bệnh thoái hóa khớp ở nhóm thường xuyên ngồi lâu cao gấp 3 lần nhóm thường xuyên chạy bộ, Sohu đưa tin.

Cụ thể, tỷ lệ mắc bệnh ở những người duy trì thói quen chạy bộ đều đặn chỉ là 3,5%, trong khi con số này ở nhóm ít vận động lên tới 10,2%.

Điều đó cho thấy, với người bình thường, chạy bộ ở mức độ vừa phải không phải nguyên nhân chính gây tổn thương đầu gối. Ngược lại, thói quen ngồi lâu, thiếu hoạt động thể chất mới là yếu tố có thể âm thầm ảnh hưởng đến khớp gối nhưng thường bị nhiều người bỏ qua.

Với người bình thường, chạy bộ ở mức độ vừa phải không phải nguyên nhân chính gây tổn thương đầu gối.

Vì sao ngồi lâu, ít vận động khiến khớp gối thoái hóa?

Theo các chuyên gia, khớp gối cũng tuân theo nguyên tắc "dùng thì tốt, không dùng sẽ suy yếu". Khi cơ thể thiếu vận động trong thời gian dài, nhiều vấn đề có thể xuất hiện.

Thứ nhất, cơ bắp ở chân teo yếu, khớp mất đi sự nâng đỡ. Khi ngồi lâu, cơ tứ đầu đùi ở phía trước và nhóm cơ gân kheo ở phía sau đùi ít được hoạt động, dần suy giảm sức mạnh. Các nhóm cơ này vốn có vai trò hỗ trợ, bảo vệ khớp gối. Khi cơ yếu đi, đầu gối phải chịu tải trọng lớn hơn trong những hoạt động như lên xuống cầu thang, từ đó tăng nguy cơ chấn thương.

Thứ hai, dịch khớp tiết ra ít hơn, khiến khớp kém trơn tru. Dịch khớp có vai trò như chất bôi trơn, giúp các bề mặt khớp chuyển động thuận lợi. Hoạt động của cơ thể kích thích màng hoạt dịch tiết ra dịch khớp. Vì vậy, khi ngồi bất động trong thời gian dài, quá trình này có thể bị hạn chế, làm tăng nguy cơ cứng khớp và thoái hóa.

Thứ ba, sụn khớp không được cung cấp đủ dưỡng chất. Sụn khớp gối có nhiệm vụ giảm xóc và hạn chế ma sát giữa các đầu xương. Tuy nhiên, mô sụn không có mạch máu nên phụ thuộc vào sự lưu thông của dịch khớp để nhận dưỡng chất. Khi khớp ít vận động, quá trình lưu thông này bị ảnh hưởng, khiến sụn dễ mất độ đàn hồi, tổn thương và bào mòn theo thời gian.

Ngồi lâu, ít vận động có thể khiến khớp gối bị ảnh hưởng xấu.

Thứ tư, cân nặng tăng khiến khớp phải chịu thêm áp lực. Những người ít vận động dễ tăng cân hơn. Theo bài viết, cứ tăng 1kg cân nặng, đầu gối có thể phải chịu thêm khoảng 3-4kg áp lực khi đứng hoặc đi bộ. Tình trạng này kéo dài sẽ làm tăng gánh nặng lên khớp, đặc biệt ở những người vốn đã bị đau đầu gối.

Đầu gối sợ ít vận động nhưng cũng không nên tập luyện tùy tiện

Để bảo vệ khớp gối, mọi người cần tránh hai thái cực: ngồi bất động cả ngày hoặc đột ngột tập luyện cường độ cao khi chưa có nền tảng thể lực.

Với người mới bắt đầu vận động, nên ưu tiên những bộ môn ít tạo áp lực lên khớp nhưng vẫn giúp tăng cường sức mạnh cơ chân như đi bộ nhanh trên đường bằng phẳng, đạp xe, bơi lội hoặc thái cực quyền.

Khi đi bộ nhanh, nên chọn mặt đường bằng phẳng và giày vừa chân, tránh đi bộ quá lâu trên đường dốc hoặc cố gắng đi quá sức. Với bộ môn đạp xe, cần điều chỉnh yên ở độ cao phù hợp để chân gần như duỗi thẳng khi đạp xuống, tránh gập gối quá mức. Các hoạt động dưới nước như bơi hoặc đi bộ trong nước cũng là lựa chọn phù hợp bởi lực nổi giúp giảm tải trọng lên khớp, trong khi sức cản của nước hỗ trợ rèn luyện cơ bắp. Nếu nước lạnh, cần khởi động kỹ trước khi tập.

Nhìn chung, vận động điều độ và đúng cách không dễ khiến đầu gối bị tổn thương. Ngược lại, những nguy cơ đáng chú ý có thể đến từ việc ngồi bất động kéo dài hoặc đột ngột tập luyện quá mức mà không có kế hoạch. Duy trì thói quen vận động hợp lý, tăng cường sức mạnh cơ chân và chú ý đến phản ứng của cơ thể là những cách quan trọng để bảo vệ khớp gối.