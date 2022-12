40 năm sau khi bị bỏ hoang, bộ sưu tập xe Chevrolet, Mercury ngập trong cát bụi: Chủ nhân là người trúng xổ số nhưng bị phá sản

Có không ít câu chuyện về những người từng giàu có nhưng sau đó phá sản. Chẳng hạn, người phụ nữ Hàn Quốc tên Janite Lee làm việc tại một cửa hàng tóc giả đã trúng xổ số Illinois (Mỹ) 18 triệu USD vào năm 1993. Ngay sau đó, bà thu hút chú ý về cách tiêu tiền của mình. 8 năm sau, bà nộp đơn xin phá sản khi chỉ còn chưa đến 700 USD trong tài khoản ngân hàng cùng khoản nợ 2,5 triệu USD.

Trong những người giàu có ấy, một số thích mua đồ hàng hiệu, số khác thích tậu xe hơi. Đến khi khánh kiệt, những tài sản này bị lãng quên trong nhà khu cũ tối tăm và bám đầy bụi bặm. Thỉnh thoảng, một số người đi ngang qua những nơi này và phát hiện những chiếc ôtô bị bỏ rơi một cách đáng tiếc.

Gần đây, YouTuber Ethan Minnie đã tìm thấy bộ sưu tập xe hơi trong nhà kho cũ xập xệ ở Ontario (Canada) và ghi lại hình ảnh cũng như chia sẻ tình trạng của các mẫu xe. Ngay cả chính Ethan Minnie cũng thấy bất ngờ vì phát hiện ra những chiếc xe cổ điển này.

Theo anh, bộ sưu tập này thuộc về một người từng trúng xổ số độc đắc vào khoảng năm 1985. Người này đã tậu về những mẫu muscle car để lấp đầy garage, bao gồm Ford Mustang, Chevrolet Camaro và Mercury Cougar cùng một số xe hơi cổ điển khác của Mỹ.

Xe hơi bị bỏ hoang trong nhà kho cũ. Ảnh: Ethan Minnie.

Trong thế giới xe hơi, muslce car (xe cơ bắp) đề cập đến dòng xe có cụm máy và vài bộ phận của một xe tải. Tuy không phải là "ông hoàng tốc độ", dòng xe này vẫn có sức mạnh "cơ bắp" đặc trưng cùng vẻ ngoài hấp dẫn, quyến rũ. Muscle car ra đời từ thập kỷ 1950 và trở nên phổ biến trong thập niên 1960.

Câu chuyện của người may mắn trúng số đã không có hậu và bộ sưu tập xe muscle này cũng vậy. Nếu vẫn còn trong tình trạng tốt, chúng có thể đáng giá hàng triệu USD. Tuy nhiênn trải qua gần 40 năm, những chiếc xế hộp này chìm trong khói bụi. Đáng chú ý, nhiều xe đã xuống cấp và một số chiếc bị phá hoại (kính bị vẽ bậy hoặc cửa bị đá nát).

Trong số đó, Ethan Minnie tiết lộ có một chiếc Mercury Cougar khoảng năm 1987. Ngoài ra, nhà kho còn chứa chiếc Camaro từ năm 1980, thậm chí sách hướng dẫn sử dụng xe vẫn còn nằm trong hộp đựng.

Một chiếc Ford Falcon thế hệ đầu tiên từ những năm 1960 nằm sâu trong góc nhà. Đây có thể là chiếc xe duy nhất có khả năng được cứu. Tất cả kính trên xe còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu rỉ sét ở bất cứ đâu.

Bước sang phòng kế tiếp, đây có thể là giấc mơ nhưng đồng thời là cơn ác mộng của những ai yêu dòng xe Mustang, bởi chúng đang trong tình trạng tồi tệ. Trong số đó có chiếc Mustang thân cáo - một trong những mẫu xe được thèm muốn. Ở phía góc phòng là một cặp Mustang của thập niên 1960 với rất nhiều bộ phận bị thiếu. Khu vực giữa phòng là chiếc Chevrolet Caprice Wagon đời đầu từ những năm 1980 với vẻ tuyệt vọng.

Xe bị tàn phá nặng nề. Ảnh: Ethan Minnie.

Còn căn phòng khác là nơi đặt chiếc Cadillac Seville đầu những năm 1980. Chiếc xe chỉ bị vỡ một cửa sổ và có thể cứu chữa được. Tuy nhiên, chưa biết ai là "bác sĩ" đủ khả năng để cứu chiếc Seville này.

Ethan Minnie cũng phát hiện ra chiếc Ford Galaxie Convertible giữa thập niên 1960 với hình dáng thô kệch, cùng với chiếc xe thân cáo khác, một chiếc Mercury Capri từ những năm 1960…

Có một chiếc xe mà Ethan Minnie rất phấn khích khi nhìn thấy. Ở cuối phòng, bên cạnh xe Cougar và trước Camaro là chiếc Ford Mustang Convertible đời 1960. Chiếc xe này là một trong những chiếc bị tàn phá nặng nề ở nhà kho. Xe bị mất mui trần và được làm thô từ trong ra ngoài, có nhãn dán trên cản xe với nội dung "Let the Good Times roll". Đây là tên ca khúc do B.B. King, Bobby Bland và Zucchero Fornaciari thể hiện, tựa đề có nghĩa "Hãy để thời gian trôi qua thật ý nghĩa".

Đáng buồn thay, tất cả đều chưa bao giờ thực sự được lăn bánh trên đường và thể hiện đúng khả năng của chúng. Quãng thời gian tươi đẹp đã trôi qua từ lâu với người trúng xổ số cũng như những chiếc xe không bao giờ gặp lại "thời thanh xuân" của chúng.

Nhà kho là nơi có những mẫu xe hơi cổ điển đã bị bỏ hoang nhiều năm. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc nhà kho này vô chủ. Ngoài ra, đoạn video không đề cập đến việc có ai quan tâm đến những chiếc xe bị lãng quên này hay không.

