Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

40 tuổi không có tiền, tôi chỉ ước mình biết 5 điều này sớm hơn

19-11-2025 - 14:07 PM | Sống

Những điều lẽ ra tôi nên biết từ 20 năm trước mới phải!

40 tuổi, tôi mới nhận ra mình đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc vào những thứ phù phiếm. Ngày trẻ, tôi nghĩ chỉ cần kiếm tiền, tiêu tiền, vui vẻ là được. Nhưng đến giờ này, khi có quá nhiều thứ phải lo, tôi mới nhận ra niềm vui bền vững nhất chính là cảm giác yên tâm vì trong túi có tiền.

Chắc ở tuổi này rồi, ai cũng sẽ suy nghĩ thực tế như tôi cả thôi. Khi phải gồng gánh đủ thứ chi phí từ gia đình, con cái đến sức khỏe, tôi mới thấy tiếc nuối về những điều mà mình đã ngộ ra quá muộn.

1. Đợi dư mới tiết kiệm nghĩa là không bao giờ tiết kiệm

Suốt những năm 20-30 tuổi, tôi luôn nghĩ: “Tháng này thiếu trước hụt sau, tiết kiệm kiểu gì? Khi nào dư thì để dành sau”. Nhưng sự thật phũ phàng là chẳng bao giờ có dư.

Thu nhập tăng bao nhiêu, nhu cầu chi tiêu cũng mở rộng bấy nhiêu. Và tôi cứ thế trôi trong vòng xoáy kiếm được nhiều nhưng tiêu hết sạch, chẳng giữ được đồng nào.

40 tuổi không có tiền, tôi chỉ ước mình biết 5 điều này sớm hơn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mãi đến khi 35 tuổi, tôi mới thấm thía: Tiết kiệm không phải là “khi có dư mới làm”, mà là một khoản bắt buộc phải tách ra đầu tiên. Ở tuổi 40 như tôi, người ta đã có thâm niên tiết kiệm 15-20 năm, còn tôi, con số đó là vẻn vẹn 5 năm…

2. Quỹ khẩn cấp không phải thứ có thể coi nhẹ

3 năm trước, tôi bị cắt giảm lương đột ngột. Lúc đó trong tài khoản chỉ đủ tiền sống vài tuần. Tôi xoay xở, vay mượn, làm mọi thứ chỉ để tồn tại. Khi ấy tôi mới thật sự cảm nhận nỗi sợ “không có nổi 3 tháng chi tiêu dự phòng”.

Quỹ khẩn cấp, nghe thì lý thuyết, nhưng đến lúc biến cố ập tới, nó là thứ duy nhất giúp chúng ta đối mặt và vượt qua khó khăn. Nếu ngày đó tôi chuẩn bị sớm hơn, có lẽ tôi đã không phải sống trong sự bấp bênh và áp lực nghẹt thở như thế suốt nhiều tháng trời.

3. Tiền phải đẻ ra tiền mới là “tiền khôn”

Một sai lầm lớn khác của tôi là quá tin vào việc “giữ tiền”. Suốt nhiều năm, tôi để tiền nằm yên trong tài khoản, nghĩ rằng chỉ cần nó còn nguyên, mình không tiêu vào là được. Nhưng hóa ra, để tiền ngủ yên là tự làm mình lỗ vốn.

Trong khi bạn bè cùng lứa biết mua đất, đầu tư chứng khoán, góp vốn làm ăn, thì tôi vẫn hài lòng với số dư nhỏ nhoi không sinh lời. Đến khi nhận ra, tôi đã bỏ lỡ cả một quãng thời gian vàng để tài sản có thể nhân lên. Giá như ngày xưa có ai dạy tôi cách phân bổ tiền, biết đầu tư sớm và kiên nhẫn với nó, thì giờ tôi đã không chậm chạp và hụt hơi thế này.

4. Chẳng có lợi nhuận nào “nhanh” mà lại an toàn

Bài học này, tôi trả giá bằng “tiền tươi thóc thật”. Sau khi nhận thức được tầm quan trọng của đầu tư, vì ham lời nhanh lãi đậm, tôi lao vào một kênh đầu tư “nghe nói sinh lời 20%/tháng”. Kết quả chắc ai cũng đoán được, lời đâu chẳng thấy, chỉ biết vốn đã mất sạch.

40 tuổi không có tiền, tôi chỉ ước mình biết 5 điều này sớm hơn- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vậy mới hiểu lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn. Hơn hết, đã là “đầu tư”, không bao giờ có chuyện “nhanh” mà được!

5. Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư không bao giờ lỗ

Đây là điều tôi hối tiếc nhất. Tôi tiếc vì quá khứ mình từng ngại học, ngại thay đổi, ngại cập nhật kỹ năng. Cũng là tiêu tiền đấy, nhưng tôi toàn tiêu vào những thứ đâu đâu, nào là quần áo, giày dép, những cuộc vui,... nhưng thứ đáng chi nhất là bồi đắp cho kiến thức, kỹ năng của mình, thì tôi kệ.

Thế nên giờ thu nhập bấp bênh, công việc không tiến triển và cũng chẳng thấy tương lai, nhưng cũng không trách ai được vì lẽ đó!

PV

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Khi người phụ nữ đi học, cả một thế hệ thay đổi”

“Khi người phụ nữ đi học, cả một thế hệ thay đổi” Nổi bật

Bức ảnh đen trắng tưởng bình thường nhưng hé lộ cậu bé 15 tuổi từng khiến cả Việt Nam ngỡ ngàng, U60 giới học thuật vẫn nể khi nhắc tên

Bức ảnh đen trắng tưởng bình thường nhưng hé lộ cậu bé 15 tuổi từng khiến cả Việt Nam ngỡ ngàng, U60 giới học thuật vẫn nể khi nhắc tên Nổi bật

Rộ trào lưu uống chanh muối chữa 'bách bệnh', bác sĩ cảnh báo tác hại sức khỏe

Rộ trào lưu uống chanh muối chữa 'bách bệnh', bác sĩ cảnh báo tác hại sức khỏe

13:43 , 19/11/2025
Chị bán rau ở chợ đầu mối chia sẻ: 4 loại rau tăng sốc nhất tháng này – và 4 món rẻ bằng một nửa để thay thế ngay

Chị bán rau ở chợ đầu mối chia sẻ: 4 loại rau tăng sốc nhất tháng này – và 4 món rẻ bằng một nửa để thay thế ngay

12:38 , 19/11/2025
Phát hiện thêm 168 tấn vàng nhờ công nghệ cao

Phát hiện thêm 168 tấn vàng nhờ công nghệ cao

12:35 , 19/11/2025
Clip dòng chảy xiết đổ xuống lòng đường khu vực đèo An Khê: Chính thức cấm các phương tiện lưu thông

Clip dòng chảy xiết đổ xuống lòng đường khu vực đèo An Khê: Chính thức cấm các phương tiện lưu thông

12:16 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên