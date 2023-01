400.000 đồng/nải chuối xanh Tết, tiểu thương đếm quả lấy tiền

Dịp này, anh Nguyễn Hải Giang (trú tỉnh Hưng Yên) đưa 400 buồng chuối về thành phố Vinh, Nghệ An để bán Tết. Theo anh Giang, chuối xanh năm nay khan hàng, nguyên nhân là do thời tiết bất lợi, mưa nhiều, chuối trổ buồng muộn hơn mọi năm nên không kịp Tết. Do đó, giá chuối tăng từ 20-30%”.

“Giá mỗi nải chuối dao động từ 100.000 - 200.000 đồng. Đắt nhất là những nải chuối lẻ, có râu, quả đều, đẹp có giá đến 250.000 - 300.000 đồng. Với những nải chuối lẻ 19 quả, nếu quả to có giá lên đến 600.000 đồng/nải; quả nhỏ hơn thì khoảng 400.000 đồng/nải. Tuy nhiên, cả buồng chuối may mắn mới có một nải lẻ 19 quả”, anh Giang chia sẻ.

Theo quan niệm dân gian, nải chuối có số quả lẻ mang đến sự may mắn. Mặt khác, số nải chuối lẻ trong một buồng chuối cũng không nhiều nên chuối lẻ hiếm hơn, giá cả đắt hơn.

Bày bán chuối tại chợ Hưng Phúc, bà Liên cho biết, chuối năm nay không được đẹp nhưng giá đắt hơn năm ngoái nhưng càng về sát Tết, giá chuối càng tăng cao. “Chuối loại quả nhỏ, xấu cũng phải 100.000 - 150.000 đồng mỗi nải, còn loại quả to, đều đẹp có giá hơn 200.000 - 300.000 đồng/nải;... Tôi cứ bán theo nải, không cân kẹo gì cả, nải nào quả đẹp, số lẻ thì giá cao mà nải nào kém hơn tí thì giá thấp”, bà Liên nói.

Theo các tiểu thương, giá mỗi nải chuối còn phụ thuộc vào màu sắc, quả to/nhỏ, số quả chẵn/lẻ, còn nguyên râu hay không, có bị “dị tật” hay không.

Tiểu thương đếm quả lấy tiền

Tại một gian hàng bán chuối ở đường Hermann, nải chuối lẻ được hô giá 300.000 đồng, một nải khác ít quả hơn nhưng kích cỡ to hơn có giá 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Phương người bán cho biết, giá này vẫn chưa phải đắt nhất. Chiều qua anh đã bán được một nải to đẹp hơn thế này giá 400.000 đồng.

Người dân chọn mua chuối xanh để bày lên mâm ngũ quả ngày Tết

Giá chuối xanh tăng gấp 5-7 lần ngày thường vẫn hút khách

Dù giá chuối khá “chát”, nhưng sức mua của người dân vẫn ở mức cao. Cùng với chuối xanh, các loại quả thờ khác như bưởi, dừa, cau, dưa hấu cũng tăng mạnh.