450 đồng hồ Rolex giả trị giá 45 tỷ đồng bị bắt giữ tại cửa khẩu Trà Lĩnh

Nỗ lực cao điểm chống hàng giả, hàng lậu

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Cục Hải quan về tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng chống buôn lậu của ngành hải quan đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt. Trong đó, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 – thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã đóng vai trò nòng cốt.

Cụ thể, trong gần một tháng cao điểm thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, Đội 1 đã phối hợp với các đơn vị hải quan địa phương, đặc biệt là Chi cục Hải quan khu vực VI, triển khai kiểm tra thực tế, kịp thời bắt giữ 21 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan.

Đáng chú ý nhất là vụ việc xảy ra vào ngày 17/6/2025 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), nơi Tổ công tác của Đội 1 phát hiện 1 container hàng hóa từ Trung Quốc có dấu hiệu vi phạm. Theo khai báo ban đầu, container này chứa hàng tiêu dùng với tổng trọng lượng hơn 24 tấn. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế, lực lượng hải quan phát hiện có một lượng lớn hàng không được khai báo hải quan.

Trong số đó, nổi bật là 450 chiếc đồng hồ đeo tay có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhãn hiệu ROLEX, cùng nhiều hàng hóa bách hóa khác như mỹ phẩm, bật lửa, sạc dự phòng, áo ngực, đèn ô tô,… Doanh nghiệp tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với các sản phẩm mang nhãn hiệu Rolex.

Theo đại diện của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, lô hàng trên ước lượng theo giá của hàng chính hãng có tổng trị giá khoảng 45 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật.

Liên tiếp phát hiện hàng giả nhãn hiệu lớn

Không dừng lại ở đó, trước thời điểm vụ bắt giữ container chứa 450 đồng hồ Rolex giả, từ ngày 1/6 đến ngày 15/6/2025, Đội 1 cũng đã chủ động phối hợp với Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh kiểm tra, phát hiện thêm 4 vụ việc vi phạm có tính chất tương tự.

Cụ thể, tang vật bị bắt giữ gồm hơn 5.700 sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế như TOMMY, CELINE, NIKE, LOUIS VUITTON, LACOSTE, ADIDAS, NEW BALANCE. Ngoài ra còn có hàng loạt sản phẩm bách hóa không được khai báo như áo quần, túi xách, giày thể thao, sạc pin, bật lửa… Đáng lưu ý, trong số các sản phẩm vi phạm, có trên 700 đôi giày thể thao vừa giả nhãn hiệu ADIDAS, NEW BALANCE, vừa giả mạo xuất xứ "Made in Vietnam" nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Không chỉ các tuyến biên giới đường bộ, tại các cửa khẩu hàng không quốc tế, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, công tác kiểm soát buôn lậu và vận chuyển ngoại tệ trái phép cũng được đẩy mạnh. Đội thủ tục hành lý xuất khẩu – Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế (CKSBQT) Nội Bài đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ như đánh giá rủi ro hành khách, soi chiếu kỹ lưỡng hành lý, giám sát các chuyến bay trọng điểm.

Vào hồi 22h20 ngày 8/6/2025, trong quá trình làm thủ tục xuất cảnh cho hành khách trên chuyến bay VN310 từ Hà Nội đi Narita (Tokyo, Nhật Bản), lực lượng Hải quan phát hiện hành khách Nguyễn Hữu Lâm có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành lý xách tay bằng soi chiếu, phát hiện một phong bì có chứa số lượng lớn tiền giấy.

Kết quả kiểm tra xác định phong bì này chứa 690 tờ tiền mệnh giá 10.000 Yên Nhật (tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng Việt Nam tại thời điểm hiện tại). Toàn bộ số tiền không được khai báo với cơ quan hải quan và hành khách không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số ngoại tệ trên. Ngay sau khi xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Lâm về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.