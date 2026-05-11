4.800 tỷ USD vs 5.200 tỷ USD: Nhờ AI, Google đang trên đường soán ngôi công ty giá trị nhất thế giới của Nvidia, đến Warren Buffett cũng không thể ngồi yên

Từng bị coi là kẻ chậm chân trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), Alphabet Inc. (công ty mẹ của Google) đang thực hiện một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Với sự hiện diện dày đặc trong mọi ngóc ngách của hệ sinh thái công nghệ, tập đoàn này không chỉ lấy lại vị thế mà còn đang đe dọa trực tiếp ngôi vương của "gã khổng lồ" chip Nvidia.

Khoảng một năm trước, giới đầu tư từng hoài nghi và bán tháo cổ phiếu Alphabet vì lo ngại bộ máy tìm kiếm Google sẽ trở thành "nạn nhân" bị AI xóa sổ. Thế nhưng, thực tế hiện tại lại chứng minh điều ngược lại. Alphabet đã chuyển mình từ một cái tên bị xem nhẹ trong mảng AI thành doanh nghiệp duy nhất trên thị trường nắm giữ vị thế thống trị ở gần như mọi khía cạnh của công nghệ này.

Cuộc bám đuổi nghẹt thở

Tính đến phiên đóng cửa thứ Sáu tuần qua, vốn hóa thị trường của Alphabet đã chạm mốc 4.800 tỷ USD. Trong khi đó, dù Nvidia đang dẫn đầu với 5.200 tỷ USD nhờ đợt tăng giá mạnh vào cuối tuần, khoảng cách giữa hai gã khổng lồ này đã thu hẹp đáng kể trong vòng sáu tháng qua.

Số liệu cho thấy một sự hoán đổi vị trí về tốc độ tăng trưởng. Vào ngày 31/10 năm ngoái, vốn hóa của Nvidia đạt 4.900 tỷ USD trong khi Alphabet chỉ ở mức dưới 3.400 tỷ USD.

CEO Sundar Pichai của Alphabet

Kể từ thời điểm đó, giá cổ phiếu Alphabet đã tăng vọt 43%, trái ngược với mức tăng khiêm tốn 6,3% của Nvidia, con số thậm chí còn thấp hơn mức tăng chung của chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100.

Riêng trong tháng 4, Alphabet đã ghi nhận mức tăng trưởng 34%, tháng tốt nhất của công ty kể từ năm 2004.

Ông Luke O’Neill, Giám đốc đầu tư tại CooksonPeirce Wealth Management (đơn vị nắm giữ cổ phần tại cả Alphabet và Nvidia) nhận định rằng Alphabet giữ một vị trí quan trọng trong hầu hết các ngóc ngách của hệ sinh thái AI.

Sự kết hợp giữa tất cả những gì tập đoàn này đang cung cấp đưa họ vào vị trí đắc địa để trở thành người chiến thắng lớn nhất trong kỷ nguyên AI.

Lý do khiến giới đầu tư tin rằng Alphabet sẽ sớm chiếm lấy danh hiệu công ty lớn nhất thế giới nằm ở sự đa dạng hóa khủng khiếp. Trong khi Nvidia là "vua" ở mảng chip AI, Alphabet không chỉ phát triển các sản phẩm chip đối trọng mà còn sở hữu hàng loạt nền tảng tỷ người dùng như Google Search, YouTube, Google Cloud và dự án xe tự lái Waymo.

Bên cạnh đó, mô hình ngôn ngữ lớn Gemini của Alphabet hiện được đánh giá là một trong những hệ thống tốt nhất ngành công nghiệp. Tập đoàn này còn là nhà đầu tư chiến lược vào Anthropic, công ty sở hữu mô hình Claude danh tiếng.

Ông Luke O’Neill phân tích thêm rằng Nvidia là một công ty tuyệt vời, nhưng họ có nguy cơ mang tính chu kỳ cao nếu chi tiêu cho AI chậm lại. Ngược lại, Alphabet quá đa dạng đến mức nếu một mảng kinh doanh gặp trục trặc, các mảng khác có thể bù đắp. Theo ông, khó có thể tìm thấy một lợi thế kinh doanh nào nào rộng hơn những gì Alphabet đang sở hữu và việc họ trở thành công ty lớn nhất thế giới là điều hoàn toàn hợp lý.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh vừa qua là minh chứng rõ nét cho thấy Alphabet đang nổi lên như một thực thể vượt trội trong nhóm Big Tech. Không chỉ đạt mức tăng trưởng vượt kỳ vọng ở mảng tìm kiếm và đám mây, các dòng chip AI chuyên dụng mang tên TPU (Tensor Processing Unit) của họ đang trở thành thỏi nam châm thu hút khách hàng.

CEO Sundar Pichai cho biết các dòng chip TPU này sẽ sớm được cung cấp cho các khách hàng của Google Cloud để vận hành trong trung tâm dữ liệu riêng của họ. Theo dự báo từ nhà phân tích Andrew Boone của Citizens, Alphabet có thể tạo ra khoảng 3 tỷ USD doanh thu từ hạ tầng liên quan đến TPU vào năm 2026 và con số này dự kiến bùng nổ lên mức 25 tỷ USD vào năm 2027.

Divyaunsh Divatia, nhà phân tích nghiên cứu tại Janus Henderson Investors, chia sẻ rằng Alphabet sở hữu mọi thứ mà nhà đầu tư mong muốn. Đó là lý do tại sao mọi người cảm thấy rất thoải mái khi sở hữu cổ phiếu này. Giữa tìm kiếm, chip, đám mây, YouTube và Gemini, họ kiếm tiền từ rất nhiều nguồn. Dù vẫn đánh giá cao Nvidia, nhưng chuyên gia này lưu ý rằng Nvidia về cơ bản vẫn chỉ là một công ty sản xuất chip.

Sự trỗi dậy của Alphabet cũng đi kèm với việc các nhà phân tích liên tục nâng dự báo lợi nhuận. Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy trong tháng qua, số lượng dự báo tích cực về thu nhập ròng của Alphabet năm 2026 đã tăng khoảng 19%.

Về mặt định giá, cổ phiếu Alphabet hiện đang giao dịch ở mức gấp 28 lần lợi nhuận ước tính. Dù con số này cao hơn mức trung bình 10 năm (dưới 21 lần) và tiệm cận mức cao nhất kể từ năm 2008, nhưng giới chuyên gia cho rằng nó vẫn chưa đạt tới mức "bong bóng" như thời kỳ dot-com.

Để củng cố quan điểm này, ông Luke O’Neill đã dẫn lại câu nói nổi tiếng của tỷ phú Warren Buffett về việc thà mua một công ty tuyệt vời với mức giá hợp lý còn hơn mua một công ty bình thường với mức giá tuyệt vời.

Minh chứng rõ nhất là Berkshire Hathaway của Warren Buffett cũng đã mua cổ phần của Alphabet vào năm ngoái, một động thái đầu tư công nghệ hiếm hoi của "phù thủy" trường phái đầu tư giá trị.

Ông O’Neill khẳng định dù hiện tại Alphabet không còn ở mức giá rẻ rúng, nhưng đây vẫn là một mức giá công bằng cho một công ty không nghi ngờ gì nữa là cực kỳ tuyệt vời.

Với đà tăng trưởng hiện tại và sự hậu thuẫn vững chắc từ cả nền tảng công nghệ lẫn các nhà đầu tư tổ chức, ngày Alphabet chính thức soán ngôi để trở thành công ty lớn nhất hành tinh có lẽ không còn xa.

*Nguồn: Fortunbe, BI