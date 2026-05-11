NVIDIA: Chi phí vận hành AI đã vượt xa lương nhân viên

Theo Max | 11-05-2026 - 08:29 AM | Kinh tế số

Các công ty lớn đang đầu tư hàng nghìn tỷ USD để xây dựng và nâng cấp nhà máy AI, khiến chi phí công nghệ tăng mạnh.

NVIDIA, một trong những công ty hàng đầu về công nghệ AI, đã chỉ ra rằng chi phí vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện nay cao hơn đáng kể so với chi phí thuê nhân viên con người. Mặc dù vậy, công ty vẫn khẳng định tương lai của nhân loại sẽ gắn liền với việc ứng dụng AI rộng rãi.

Khi AI ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong mọi lĩnh vực công nghệ thông tin, chi phí để duy trì và vận hành toàn bộ hệ sinh thái này cũng tăng lên nhanh chóng. Các công ty AI đang chi hàng nghìn tỷ USD để nâng cấp các nhà máy AI hiện có và xây dựng những nhà máy mới với quy mô công suất hàng gigawatt.

Ông Bryan Catanzaro, Phó Chủ tịch phụ trách học sâu ứng dụng của NVIDIA, cho biết đối với nhóm của ông, chi phí tính toán cho AI đã vượt xa chi phí dành cho nhân viên. Hạ tầng AI đòi hỏi một khoản đầu tư lớn và NVIDIA luôn nỗ lực cung cấp những giải pháp tốt nhất cho khách hàng và cho chính nhu cầu nội bộ của mình. Gã khổng lồ AI này phụ thuộc rất nhiều vào trí tuệ nhân tạo, từ việc vận hành các mô hình và dịch vụ riêng cho đến phát triển các công nghệ thế hệ mới như DLSS dành cho người tiêu dùng.

Nhiều công ty khác như Uber và Swan AI cũng chứng kiến chi phí AI tăng vọt. Theo báo cáo của Gartner, tổng chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu dự kiến đạt 6,31 nghìn tỷ USD vào năm 2026, tăng 13,5% so với năm trước.

Trong bối cảnh này, Giám đốc điều hành NVIDIA, Jensen Huang, đã nhấn mạnh rằng tương lai của nhân loại xoay quanh những nhân viên thông minh và con người nói chung, những người biết cách sử dụng AI để thúc đẩy sự phát triển công việc. Ông Huang cũng đã bác bỏ quan điểm cho rằng AI sẽ hủy hoại việc làm, khẳng định rằng con người được tạo ra để giải quyết vấn đề chứ không phải thực hiện các tác vụ đơn thuần. Mặc dù AI đang phát triển với tốc độ chóng mặt và AI tác nhân (AI đại lý) mở ra một kỷ nguyên mới, công nghệ này vẫn đang ở giai đoạn đầu.

