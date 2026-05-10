Xbox lại đi xuống: Phần cứng giảm hơn 30%, Microsoft vẫn sống khỏe nhờ AI

Theo Max | 10-05-2026 - 17:00 PM | Kinh tế số

Đây là quý thứ ba liên tiếp mảng Xbox giảm doanh thu, còn nội dung và dịch vụ cũng đi lùi 5%.

Microsoft vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 của năm tài chính 2026, trong đó mảng Xbox tiếp tục đi xuống khi doanh thu phần cứng giảm hơn 30% và doanh thu toàn bộ mảng này giảm 5%.

Theo báo cáo của Microsoft, doanh thu từ nội dung và dịch vụ Xbox giảm 5%, hoặc giảm 7% nếu tính theo tỷ giá cố định, trên nền so sánh cùng kỳ năm trước vốn có kết quả cao nhờ các trò chơi do chính hãng phát hành bán tốt. Đây đã là quý thứ ba liên tiếp doanh thu của bộ phận Xbox suy giảm. Trước đó, báo cáo quý 1 công bố vào tháng 10/2025 đã cho thấy mức giảm, và báo cáo quý 2 công bố vào tháng 1/2026 cũng lặp lại xu hướng tương tự.

Riêng phần cứng Xbox, tình hình còn khó khăn hơn. Đây là quý thứ hai liên tiếp doanh thu phần cứng giảm hơn 30%. Nếu tính cả quý 1 thì mảng này gần như đã có ba quý liền đi xuống rất mạnh, dù mức giảm khi đó là 29%, thấp hơn đôi chút so với ngưỡng 30%.

Trong khi Xbox tiếp tục hụt hơi, bức tranh chung của Microsoft lại hoàn toàn trái ngược. Tổng doanh thu của tập đoàn tăng 18%, đạt 82,9 tỷ USD (khoảng 2,18 triệu tỷ đồng). Động lực chính đến từ AI và dịch vụ điện toán đám mây. Chênh lệch này cho thấy Xbox hiện chỉ chiếm một phần khá nhỏ trong hoạt động kinh doanh của Microsoft, dù công ty từng thực hiện thương vụ thâu tóm lớn nhất lịch sử ngành game chỉ vài năm trước.

Kết quả mới cũng cho thấy áp lực lớn đang chờ Asha Sharma, người mới nắm vai trò điều hành Xbox và liên tục phát đi thông điệp về một giai đoạn tươi sáng hơn cho thương hiệu này. Tuy nhiên, những thay đổi ban đầu dưới thời Asha Sharma vẫn chưa kịp phản ánh vào doanh thu. Ở mảng máy chơi game, việc kéo người dùng quay lại với Xbox rõ ràng không dễ, nhất là khi nhiều người đã gắn bó lâu năm với PC, PlayStation hoặc Nintendo.

Báo cáo cũng gợi ra thêm một trở ngại khác cho chặng đường sắp tới. Project Helix được cho là đã chịu tác động từ vấn đề liên quan đến bộ nhớ, qua đó ảnh hưởng tới giá bán. Điều đó đồng nghĩa thiết bị này sẽ phải tạo ra sức hút rất lớn nếu muốn thuyết phục người dùng bỏ thêm một khoản tiền đáng kể để chuyển sang Xbox, trong bối cảnh thị trường máy chơi game hiện đã có nhiều hệ sinh thái quen thuộc và ổn định.

Dù vậy, Microsoft vẫn có thể kỳ vọng vào quý 4 của năm tài chính 2026 nếu những cam kết mới từ Asha Sharma bắt đầu tạo được hiệu ứng tích cực với cộng đồng yêu thích Xbox. Khả năng doanh thu phần cứng bật tăng ngay trong ngắn hạn hiện chưa thật rõ ràng, nhưng nếu điều đó xảy ra, thông điệp của ban lãnh đạo mới đã bắt đầu có tác động thực tế.

