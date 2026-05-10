Samsung chạm mốc nghìn tỷ USD, dự báo vượt NVIDIA về lợi nhuận vào năm 2027

Samsung vừa chính thức gia nhập câu lạc bộ nghìn tỷ đô la, khi làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đẩy nhu cầu bộ nhớ lên mức chưa từng thấy, kéo định giá tập đoàn Hàn Quốc lên 1,21 nghìn tỷ USD.

Theo dữ liệu từ CompaniesMarketCap, Samsung hiện được định giá 1,21 nghìn tỷ USD và đang rút ngắn dần khoảng cách với Tesla, công ty đang giữ vị trí thứ mười thế giới về vốn hóa thị trường. Đà tăng trưởng phản ánh trực tiếp cơn sốt bộ nhớ toàn cầu, được thổi bùng bởi các ông lớn công nghệ đang chạy đua xây dựng hạ tầng AI quy mô lớn.

Kết quả kinh doanh quý đầu năm 2026 của mảng bán dẫn Samsung gây bất ngờ lớn: lợi nhuận hoạt động tăng gần 48 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu mua bộ nhớ phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Tính chung toàn tập đoàn, lợi nhuận hoạt động tăng tới 756% so với năm trước.

DRAM thông thường đang sinh lời hơn HBM

Trong buổi công bố kết quả kinh doanh mới nhất, Samsung tiết lộ một thông tin bất ngờ: DRAM thông thường, loại bộ nhớ dùng trong máy tính và điện thoại, đang mang lại biên lợi nhuận cao hơn HBM, loại bộ nhớ băng thông cực cao được thiết kế đặc biệt cho chip AI. Nguyên nhân nằm ở cơ chế định giá khác nhau: giá DRAM thông thường được đàm phán và điều chỉnh theo từng quý, trong khi giá HBM bị khóa theo hợp đồng hàng năm. Vì vậy, Samsung chưa thể tận dụng ngay làn sóng tăng giá mạnh của thị trường trong các hợp đồng HBM đang có hiệu lực.

Giá bộ nhớ tăng chóng mặt, kéo dài đến 2027

Hãng nghiên cứu SemiAnalysis cho biết giá hợp đồng LPDDR5, loại RAM phổ biến trên smartphone và laptop, đang dao động quanh mức 10 USD/GB (khoảng 262.000 đồng/GB), tăng gấp 3 lần so với đầu năm 2025. Hãng này dự báo xu hướng tăng giá sẽ còn kéo dài đến năm 2027.

Riêng trong quý 2/2026, hãng nghiên cứu TrendForce dự kiến giá DRAM dành cho điện thoại di động sẽ tăng thêm 93-98% so với quý trước. Lấy mức 10 USD/GB (khoảng 262.000 đồng/GB) làm căn cứ, một thanh LPDDR5 điển hình có thể lên tới 19,3-19,8 USD/GB (khoảng 505.000-518.000 đồng/GB) trong quý này, đồng nghĩa với việc các thiết bị ra mắt trong nửa cuối năm 2026 sẽ có giá bán cao hơn đáng kể so với hiện tại.

Ngoài ra, các nhà sản xuất bộ nhớ đang ký kết hợp đồng cung ứng dài hạn với mức trần 1.350 USD (khoảng 35,4 triệu đồng) và mức sàn 500 USD (khoảng 13,1 triệu đồng) cho mỗi 64GB DRAM, tương đương giá tối đa 21 USD/GB (khoảng 550.000 đồng/GB) và tối thiểu 7,8 USD/GB (khoảng 204.000 đồng/GB). Điều này cho thấy các bên đều kỳ vọng giá bộ nhớ sẽ duy trì ở vùng cao trong một thời gian dài.

Samsung có thể vượt NVIDIA về lợi nhuận năm 2027

Dựa trên các tín hiệu thị trường trên, các chuyên gia phân tích tại KB Securities dự báo Samsung sẽ đạt tổng lợi nhuận hoạt động 327 nghìn tỷ won, tương đương 226 tỷ USD, trong năm 2026. Sang năm 2027, con số này có thể vọt lên 488 nghìn tỷ won, tức khoảng 337 tỷ USD. Nếu kịch bản đó trở thành hiện thực, Samsung sẽ vượt qua NVIDIA để trở thành công ty có lợi nhuận lớn nhất thế giới, dù khoảng cách giữa hai tập đoàn được dự báo là không quá lớn.