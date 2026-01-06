5 bộ phận của gà người thông minh có thèm mấy cũng không động đến: Trông thì ngon nhưng dễ chứa "độc tố"

Thịt gà là nguồn protein chất lượng cao và phổ biến trong thực đơn gia đình Việt. Tuy nhiên, theo các báo cáo về an toàn thực phẩm của EFSA (Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu), một số bộ phận của gia cầm đóng vai trò là "bộ lọc" hoặc nơi tích trữ dư lượng hóa chất. Nếu không tỉnh táo, chúng ta vô tình biến bữa ăn bổ dưỡng thành "bữa tiệc độc tố".

Dưới đây là 5 bộ phận mà người tiêu dùng thông minh nên cân nhắc tránh ăn hoặc ăn ít lại để bảo vệ sức khỏe:

1. Phao câu gà

Phao câu thường được nhiều người ưa chuộng vì độ ngậy, nhưng về mặt sinh học, đây là khu vực tập trung túi dịch và các mô bạch huyết. Các nghiên cứu vi sinh cho thấy phao câu chứa lượng lớn vi khuẩn, virus và các mầm bệnh không thể tiêu diệt hoàn toàn ngay cả khi nấu ở nhiệt độ cao.

Ngoài ra, đây còn là nơi tiết ra các loại dầu bôi trơn lông chứa nhiều axit béo xấu, dễ gây rối loạn tiêu hóa và tích tụ độc tố trong cơ thể người.

2. Cổ gà

Cổ gà là nơi tập trung các tuyến bạch huyết, đóng vai trò như "chốt chặn" lọc độc tố và mầm bệnh cho gà.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng những tuyến này thường chứa dư lượng hormone, vi khuẩn và cả kim loại nặng từ quá trình chăn nuôi công nghiệp. Nếu không loại bỏ kỹ các hạch nhỏ bằng hạt đậu trước khi chế biến, người ăn rất dễ hấp thụ những chất độc này, gây áp lực trực tiếp lên hệ miễn dịch.

3. Gan và thận gà

Dưới góc độ khoa học, gan và thận là hai cơ quan giải độc chính. Do đó, chúng là nơi tích tụ nồng độ cao nhất của kim loại nặng như chì, cadmium và dư lượng thuốc kháng sinh.

Việc tiêu thụ nội tạng gà thường xuyên không chỉ làm tăng lượng cholesterol xấu mà còn có nguy cơ gây nhiễm độc kim loại nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng lọc của gan và thận người.

4. Đầu gà

Một nghiên cứu về độc học thực phẩm đã chỉ ra rằng, các chất độc hại mà gà hấp thụ từ môi trường và thức ăn có xu hướng tích tụ tại não bộ và các mô vùng đầu.

Đặc biệt là gà càng già thì nồng độ các chất có hại như chì và thủy ngân ở phần đầu càng cao. Các chuyên gia khuyến cáo trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai tuyệt đối không nên ăn phần này để tránh ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

5. Da gà

Mặc dù giòn và béo, nhưng da gà là nơi tập trung nhiều chất béo bão hòa nhất. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, chất béo này là tác nhân trực tiếp làm tăng cholesterol, dẫn đến các bệnh lý mạch máu.

Đáng lo ngại hơn, trong chăn nuôi công nghiệp, da là nơi tích tụ nhiều dư lượng kháng sinh hòa tan trong mỡ, có thể gây ra tình trạng kháng kháng sinh hoặc rối loạn nội tiết nếu ăn quá nhiều.

Lời khuyên cho người nội trợ thông minh khi ăn thịt gà

Để tận hưởng trọn vẹn dinh dưỡng từ thịt gà, bạn nên ưu tiên phần ức gà hoặc đùi gà đã bỏ da. Khi chế biến, hãy chú ý làm sạch nội tạng và loại bỏ các phần hạch ở cổ. Việc lựa chọn gà nuôi thả tự nhiên, không sử dụng thuốc tăng trọng không chỉ đảm bảo hương vị mà còn là cách bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả gia đình.