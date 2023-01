5 bước DNVVN có thể bảo vệ an ninh mạng trong năm mới

Ngày nghỉ lễ Tết thường là cơ hội cho tội phạm mạng tấn công. Ảnh minh hoạ

Sao lưu lại các dữ liệu quan trọng



Theo các chuyên gia an ninh mạng Kaspersky, nguyên nhân của việc đột nhiên mất đi các tệp dữ liệu quan trọng có thể do ổ cứng bị hỏng hoặc do một cuộc tấn công mạng. Như ransomware, một loại phần mềm độc hại là một ví dụ. Chúng mã hóa toàn bộ hệ điều hành hoặc các tệp riêng lẻ và yêu cầu tiền chuộc để giải mã.

Tồi tệ hơn nữa là ngay cả khi một công ty trả tiền chuộc, không có gì đảm bảo rằng bọn tội phạm sẽ khôi phục các tài liệu nhạy cảm. Theo đó, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo, sao lưu ngoại tuyến thường xuyên sẽ cho phép bạn truy cập dữ liệu quan trọng trong trường hợp khẩn cấp. DNVVN cũng có thể sử dụng các giải pháp bảo mật có chức năng cho phép tạo bản sao lưu tự động.

Cập nhật phần mềm và thiết bị

Phần mềm cũ là một lỗ hổng trong bảo mật, cung cấp cho những kẻ tấn công cơ hội tuyệt vời để xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của công ty. Trước những ngày nghỉ dài, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo đừng quên kiểm tra và cài đặt các bản vá cập nhật mới trên tất cả các ứng dụng chính. Quá trình này có thể được đơn giản hóa bằng các giải pháp bảo mật với hệ thống quản lý bản vá tích hợp.

Đổi mới mật khẩu

Brute force, một phương pháp liên quan đến việc dò đoán mật khẩu bằng cách thử tất cả các tổ hợp ký tự có thể, vẫn là một trong những phương pháp phổ biến nhất mà những kẻ tấn công sử dụng để xâm nhập vào mạng của một tổ chức. Khả năng thành công của phương thức tấn công này sẽ tăng lên khi mật khẩu mà chúng đoán là yếu và đã bị rò rỉ.

Theo đó, đề xuất đầu tiên để giảm thiểu khả năng dữ liệu của doanh nghiệp bị đánh cắp là triển khai chính sách mật khẩu mạnh, yêu cầu mật khẩu tài khoản người dùng tiêu chuẩn phải có ít nhất tám chữ cái, một số, chữ hoa và chữ thường và một ký tự đặc biệt.

Kiểm tra quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu của công ty

Một cuộc khảo sát gần đây của các công ty an ninh mạng cho biết, chỉ một nửa số nhà lãnh đạo doanh nghiệp tự tin rằng, nhân viên cũ của họ không còn quyền truy cập vào tài khoản hoặc dữ liệu của công ty. Vì sơ suất này có thể dẫn đến vi phạm truy cập dữ liệu nghiêm trọng, tốt hơn hết doanhnghiệp nên xử lý vấn đề này trước khi quá muộn.

Đầu tiên, hãy lập danh sách những nhân viên đã rời công ty trong năm nay và kiểm tra xem quyền truy cập có bị thu hồi hay chưa. Ngoài ra, giảm số lượng người có quyền truy cập vào dữ liệu quan trọng của công ty, đồng thời giảm số lượng dữ liệu sẵn có cho tất cả nhân viên. Vi phạm quyền truy cập có nhiều khả năng xảy ra trong các tổ chức có quá nhiều nhân viên làm việc với thông tin có giá trị bảo mật mà bên thứ ba có thể quan tâm.

Cảnh giác trước các bẫy lừa đảo

Tội phạm mạng không ngần ngại tận dụng kỳ nghỉ để gửi ồ ạt các ưu đãi đặc biệt cho năm mới như: gia hạn đăng ký, làm mới và thẻ quà tặng để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc tiền. Sự nhộn nhịp trước kỳ nghỉ lễ là một sự xao nhãng rất hời, vì vậy rất nhiều người có thể dễ dàng mắc bẫy mà không nhận ra những mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Theo đó, doanh nghiệp nên thường xuyên nhắc nhở đồng nghiệp về các dấu hiệu cơ bản của email lừa đảo. Trong số đó có một dòng tiêu đề kịch tính, lỗi trình bày và lỗi chính tả, địa chỉ người gửi không nhất quán và các liên kết đáng ngờ. Ngoài ra, hãy luôn kiểm tra định dạng của bất kỳ tệp đính kèm nào trước khi mở chúng và độ chính xác của liên kết trước khi nhấp vào, đảm bảo rằng địa chỉ email xác thực và các tệp đính kèm không ở định dạng có đuôi EXE.