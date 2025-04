5 chuyến bay chở đầy iPhone vừa gấp rút từ Ấn Độ, Trung Quốc về Mỹ trong 3 ngày

Apple đã dùng 5 máy bay chở đầy iPhone và các sản phẩm khác từ Ấn Độ, Trung Quốc đến Mỹ chỉ trong 3 ngày cuối cùng của tháng 3, một quan chức cao cấp của Ấn Độ xác nhận với tờ The Times of India. Các chuyến hàng khẩn cấp được thực hiện để tránh mức thuế quan đối ứng 10% do chính quyền Tổng thống Mỹ áp đặt, dự kiến có hiệu lực từ 9/4.

Các nguồn tin cho biết Apple hiện không có kế hoạch tăng giá bán lẻ iPhone ở nhiều thị trường, bất chấp thuế quan.

Để giảm thiểu tác động, công ty đã nhanh chóng chuyển hàng tồn kho từ các trung tâm sản xuất ở Ấn Độ và Trung Quốc sang Mỹ, mặc dù giai đoạn này thường không phải mùa cao điểm. "Các nhà máy ở Ấn Độ và Trung Quốc cùng các địa điểm quan trọng khác đã vận chuyển sản phẩm đến Mỹ để chuẩn bị cho mức thuế cao hơn", một nguồn tin cho hay.

Việc tích trữ này sẽ giúp Apple tạm thời duy trì mức giá hiện tại cho các sản phẩm của mình.

"Nguồn hàng dự trữ với mức thuế thấp hơn sẽ tạm thời bảo vệ công ty khỏi tình trạng tăng giá - điều mà công ty sẽ phải trả cho các lô hàng mới theo mức giá đã sửa đổi", nguồn tin của Times of India giải thích. Các kho hàng của Apple tại Mỹ được cho đã dự trữ đủ hàng cho vài tháng tới.

"bất kỳ đợt tăng giá nào để bù đắp cho tác động thuế quan sẽ không chỉ giới hạn ở thị trường Mỹ hay Ấn Độ mà sẽ là toàn cầu", nguồn tin lưu ý. Apple đang phân tích cách các cấu trúc thuế khác nhau trên các địa điểm sản xuất sẽ ảnh hưởng ra sao đến chuỗi cung ứng của họ.

Mỹ vẫn là thị trường quan trọng của Apple và công ty đang nỗ lực tránh chuyển chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng – điều có thể ảnh hưởng đến cả nhu cầu và biên lợi nhuận.

Chính quyền ông Donald Trump đã công bố mức thuế quan đối ứng 26% sẽ được áp dụng vào ngày 9/4. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược sản xuất của Apple trong tương lai. Ấn Độ có khả năng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của hãng, khi công ty chuyển nhiều hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc.

So với mức áp thuế 54% đối với hàng Trung Quốc, hàng xuất khẩu Ấn Độ chỉ phải chịu thuế 26%. Sự khác biệt 28 điểm % này có thể là động lực để hãng chuyển đổi sản xuất nhanh hơn sang Ấn Độ. Công ty này hiện chiếm phần lớn kim ngạch gần 9 tỷ USD xuất khẩu điện thoại thông minh của Ấn Độ sang Mỹ.