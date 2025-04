Địa ốc Hoàng Quân lên kế hoạch doanh thu 1.000 tỷ đồng, phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ

CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (MCK: HQC, sàn HoSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 10/5 tại TP.HCM.



Trong năm 2025, Địa ốc Hoàng Quân đặt kế hoạch doanh thu 1.000 tỷ đồng, tăng 189,3% so với thực hiện của năm 2024. Trong đó, doanh thu dự án Golden City ghi nhận 800 tỷ đồng; doanh thu dự án HQC Tân Hương 100 tỷ đồng và dự án Khu đô thị mới Trà Vinh 100 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 dự kiến 70 tỷ đồng, tăng 107,1% so với thực hiện trong năm 2024.

Nguồn: HQC

Về kết quả kinh doanh năm 2024, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu 345,7 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và hoàn thành 17% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 33,8 tỷ đồng, tăng 550% so với cùng kỳ và hoàn thành 34% so với kế hoạch năm 2024.

Về định hướng kinh doanh, trong năm 2025, Địa ốc Hoàng Quân sẽ tìm kiếm, tham gia đấu thầu, đấu giá các quỹ đất sạch, có vị trí đẹp để thực hiện các dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại TP.HCM và khắp các tỉnh thành trong cả nước như Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Định, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Vĩnh Phúc...; tìm kiếm và cải tạo các dự án Chung cư cũ tại TP.HCM và các khu vực lân cận; thực hiện M&A các dự án đã có pháp lý rõ ràng để giảm thời gian xin cấp phép; và đối với các dự án đang triển khai, Địa ốc Hoàng Quân sẽ tiếp tục đẩy nhanh thi công xây dựng để hoàn thiện dự án, đủ điều kiện bán hàng và bàn giao đưa vào sử dụng.

Thêm nữa, Địa ốc Hoàng Quân đang tập trung nguồn lực để triển khai dự án KCN Hàm Kiệm 1 (Bình Thuận), KCN Bình Minh (Vĩnh Long) và một số dự án tại tỉnh Đắk Lắk...

Một nội dung đáng chú ý đó là Địa ốc Hoàng Quân trình cổ đông kế hoạch phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,67% tổng lượng cổ đông phiếu đang lưu hành để hoán đổi nợ, tương ứng hoán đổi tổng cộng 500 tỷ đồng nợ vay (giá cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu).

Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Sau phát hành, HQC dự kiến tăng vốn điều lệ lên mức 6.266 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2024, nợ vay ngắn hạn của Địa ốc Hoàng Quân là 614,1 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.130,1 tỷ đồng.