Sóng cổ phiếu Công nghệ - Viễn thông: FPT tăng kịch trần, ELC, FOX vượt đỉnh lịch sử

Sau giai đoạn có phần im hơi, lặng tiếng, cổ phiếu nhóm Công nghệ - Viễn thông đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ. Phiên 16/1 bất ngờ chứng kiến bộ đôi FPT, FOX tăng kịch tràn “trắng bên bán” trong khi ELC, CMG, ITD, ABC… đều tăng mạnh. Đáng chú ý, FOX và ELC là 2 cái tên đã chính thức vượt đỉnh lịch sử.

VGI là trường hợp hiếm hoi thuộc nhóm Công nghệ - Viễn thông điều chỉnh giảm trong phiên 16/1. Tuy nhiên, cổ phiếu này trước đó đã có nhịp tăng rất nóng cùng sóng doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, VGI đã tăng hơn 75% thị giá. Vốn hóa thị trường xấp xỉ 380.000 tỷ đồng, nằm trong top 5 toàn sàn chứng khoán.

Cổ phiếu công nghệ - viễn thông nổi sóng sau chuyến thăm của ông Eduard Stiphout, Phó Chủ tịch Tập đoàn ASML đến Việt Nam. Trước ASML, Việt Nam đã hình thành hệ sinh thái bán dẫn, với nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới quy tụ như Samsung, Intel, NVIDIA, VDL-ETG, Tecnotion, Coherent… Nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam như Viettel, FPT, VSAP Lab có tiềm năng hợp tác.

Tại cuộc gặp ngày 15/1,Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi có ý nghĩa chiến lược, phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 và trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị ASML đẩy nhanh việc hình thành Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và phát triển về bán dẫn tại Việt Nam; hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của ASML nhằm đa dạng hóa và tăng cường tính ổn định của chuỗi cung ứng ASML tại khu vực châu Á.﻿

Trong một diễn biến liên quan, sáng ngày 16/1, Viettel đã tổ chức lễ khởi công Nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam. Việc khởi công nhà máy tại Hòa Lạc trên diện tích 27 ha là bước đi hoàn thiện và khép kín toàn bộ quy trình sản xuất này ngay tại trong nước. Thực tế, nhà máy chế tạo chip bán dẫn không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, mà còn mang trọng trách bảo vệ chủ quyền quốc gia trong không gian mạng và lĩnh vực quốc phòng.

Đánh giá về triển vọng ngành, KBSV cho rằng rằng chi tiêu cho công nghệ thông tin toàn cầu trong năm 2026 dự kiến sẽ hồi phục nhờ: i) Xu hướng tiết kiệm chi phí, hạn chế chi tiêu lớn của các doanh nghiệp để tập trung cho hoạt động khôi phục sản xuất và AI, ii) Các giải pháp công nghệ giải quyết hiệu quả bài toán kinh doanh tiết kiệm chi phí sẽ được ưu tiên. Theo Gartner, dự báo tăng trưởng chi tiêu cho CNTT đạt 9,8% trong 2026.

Với đặc điểm kinh tế gắn bó chặt chẽ với hoạt động thương mại toàn cầu, Châu Á – Thái Bình Dương sẽ trở thành điểm sáng tăng trưởng sau giai đoạn căng thẳng thuế quan. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất quay trở lại Hoa Kì sẽ tiếp tục thúc đẩy đầu tư chuyển đổi số. Đối với Châu Âu, việc đầu tư mở rộng công suất điện tái tạo sẽ là động lực chính cho tăng trưởng chi tiêu 1 chữ số của khu vực.

Bên cạnh đó, Luật công nghiệp công nghệ số là dấu mốc quan trọng của Việt Nam trong việc định hướng trở thành trung tâm sản xuất công nghệ toàn cầu. Ngoài ra, bối cảnh toàn cầu cũng đặt Việt Nam vào vị trí thuận lợi để phát triển Data Center.

Theo đánh giá của KBSV, trong ngắn hạn, rào cản để ra nhập ngành cao do nguồn cung năng lượng hạn chế là cơ hội để các doanh nghiệp sở hữu trung tâm dữ liệu sẵn có gia tăng tỷ lệ lấp đầy. Trong dài hạn, chi phí phát triển và vận hành cạnh tranh sẽ giúp Việt Nam tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lĩnh vực này.