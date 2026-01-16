Chơi lớn như SSI của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: Tặng gói khởi động giúp nhà đầu tư quản trị cảm xúc, "ngồi im" đúng lúc

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi nhà đầu tư phải chủ động hơn trong việc quản trị rủi ro, những chương trình tập trung vào tư duy và cảm xúc khi đầu tư được xem là một trong những hướng tiếp cận nhằm giảm thiểu việc lặp lại sai lầm, thay vì kỳ vọng vào những giải pháp “tránh lỗ” tuyệt đối.

Những năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự gia tăng nhanh về số lượng nhà đầu tư cá nhân. Thanh khoản cải thiện, biên độ dao động lớn và sự lan truyền nhanh của thông tin trên mạng xã hội vừa mở ra cơ hội sinh lời nhưng cũng vừa đặt nhà đầu tư trước những thách thức không nhỏ về tâm lý và kỷ luật đầu tư.

Thực tế cho thấy, nhiều quyết định thua lỗ không xuất phát từ việc thiếu thông tin mà đến từ việc hành động vội vàng hoặc chạy theo kỳ vọng ngắn hạn. Trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh, việc “ngồi im” đôi khi lại là lựa chọn hợp lý nhưng lại ít khi được nhà đầu tư cá nhân chú trọng như một chiến lược đầu tư đúng nghĩa. Mỗi khi thị trường đảo chiều, những quyết định dựa trên cảm xúc và kỳ vọng phi lý dễ khiến nhà đầu tư lặp lại các sai lầm cũ, đặc biệt với nhóm mới tham gia thị trường.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cần được trang bị kiến thức nền tảng, xây dựng thói quen đầu tư và quản trị cảm xúc. Thay vì tập trung vào khuyến nghị mua – bán cụ thể, hiện nhiều công ty chứng khoán đã có cung cấp thêm các chương trình đào tạo, hỗ trợ nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hành vi của chính mình trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Mới đây, Chứng khoán SSI đã công bố triển khai chương trình “Trước khi bấm lệnh”, hướng tới nhóm nhà đầu tư cá nhân mở mới tài khoản tại SSI, nhằm đồng hành cùng khách hàng trên hành trình đầu tư chủ động, bài bản trên thị trường chứng khoán.

Chương trình cung cấp các module đào tạo xoay quanh quản trị cảm xúc, kỷ luật giao dịch và cách tiếp cận doanh nghiệp dựa trên nền tảng cơ bản, thay vì các yếu tố mang tính đầu cơ ngắn hạn. Nội dung xoay quanh việc trả lời những câu hỏi như: "Lúc nào nên "ngồi im", không nên giao dịch?”, “Dừng lại cũng là một quyết định đầu tư?” hay “ Làm thế nào để rèn kỷ luật, làm chủ cảm xúc?”, “Định giá doanh nghiệp không bằng "tin đồn" hay "lời hứa"?”...

Chương trình được triển khai từ ngày 15/01/2026 đến hết ngày 15/03/2026 trên phạm vi toàn quốc. Theo thể lệ, SSI dự kiến cung cấp 2.000 gói hỗ trợ đào tạo, mỗi gói có giá trị 2 triệu đồng (tổng giá trị lên tới 4 tỷ), dành cho khách hàng cá nhân trong nước mở mới tài khoản và sử dụng dịch vụ giao dịch chủ động.

Danh sách khách hàng đủ điều kiện sẽ được hệ thống của SSI ghi nhận định kỳ, và các nội dung đào tạo được cung cấp trực tiếp trên nền tảng giao dịch của công ty. CTCK này cho biết không phát sinh chi phí hay nghĩa vụ thuế đối với khách hàng khi nhận gói hỗ trợ này.