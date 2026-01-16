Chứng khoán DSC bổ sung 1 thành viên HĐQT, chốt phương án phát hành ESOP

Thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản lần 3 năm 2025, cổ đông CTCP Chứng khoán DSC (mã: DSC, sàn HoSE) đã thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Quang Hưng vào HĐQT DSC nhiệm kỳ 2022-2027 bắt đầu từ ngày 14/1/2026.



Ông Phạm Quang Hưng được Chủ tịch Nguyễn Đức Anh đề cử làm Thành viên HĐQT độc lập DSC. Ông Hưng có bằng Thạc sỹ Tài chính và Kinh doanh quốc tế tại Đại học Nantes (Pháp). Trước khi gia nhập DSC, ông Hưng có nhiều năm liền làm việc tại Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) và Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF). Gần nhất ông giữ chức Giám đốc Ban Phát triển kinh doanh tại VCBF.

Bên cạnh vấn đề nhân sự, cổ đông Chứng khoán DSC thông qua việc điều chỉnh và tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Sau khi điều chỉnh, DSC sẽ chào bán 5 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1,8182% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Trong đó, ông Bạch Quốc Vinh - Tổng Giám đốc sẽ được mua 1,5 triệu cổ phiếu, còn lại được phát hành cho cán bộ nhân viên đang ký hợp đồng lao động công ty.

40% lượng cổ phiếu ESOP được chuyển nhượng sau 1 năm, 30% số cổ phiếu được chuyển nhượng sau 2 năm và 30% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Mục đích phát hành nhằm thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của công ty; tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động giỏi hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau góp sức trong sự nghiệp phát triển của công ty. Đồng thời, khuyến khích nâng cao vai trò, gắn kết trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cùng nhau chia sẻ thành công của công ty.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Chứng khoán DSC dự kiến thu về 50 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho các giao dịch cho vay ký quỹ.

Thời gian dự kiến được phát hành trong năm 2026 hoặc một thời điểm khác theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và quyết định của Hội đồng quản trị.

Hồi tháng 11/2025, Chứng khoán DSC hoàn tất đợt chào bán hơn 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trong đó, có 1.121 nhà đầu tư trong nước mua vào 35,3 triệu cổ phiếu và 8 nhà đầu tư nước ngoài mua vào 6.303 cổ phiếu.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, DSC thu về 353,4 tỷ đồng từ đợt chào bán nói trên, đồng thời nâng vốn điều lệ lên gần 2.750 tỷ đồng. Với số vốn huy động được, DSC sẽ sử dụng 203,4 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, 150 tỷ đồng còn lại để bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Kết thúc đợt chào bán, DSC có sự biến động cơ cấu cổ đông. Trong đó, công ty đón cổ đông lớn mới là Lê Ngọc Đức. Theo báo cáo giao dịch, ngày 11/11/2025, nhà đầu tư này đã mua vào 32,35 triệu cổ phiếu DSC, qua đó sở hữu 11,76% vốn điều lệ DSC.

Trước đó, cá nhân này không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu DSC nào. Đồng thời, cũng không có người liên quan nào đến nhà đầu tư này nắm giữ cổ phiếu DSC.