Cổ phiếu của “đại gia” bán lẻ vàng, bạc, trang sức lớn nhất sàn tăng “bốc đầu” vượt đỉnh

Sau một nhịp điều chỉnh ngắn, cổ phiếu PNJ nhanh chóng trở lại đà bứt phá. Phiên tăng “bốc đầu” ngày 16/1 đẩy thị giá PNJ vượt đỉnh lịch sử. Vốn hóa cũng theo đó lập kỷ lục 37.000 tỷ đồng. Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, giá trị thị trường của “đại gia” bán lẻ vàng, bạc, trang sức lớn nhất sàn chứng khoán đã tăng 25%.

Ngày 12/1 vừa qua, PNJ đã chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Với hơn 341 triệu cổ phiếu lưu hành, PNJ dự chi khoảng 341 tỷ cho đợt cổ tức này. Thời gian dự kiến thanh toán dự kiến vào ngày 28/1 tới đây.

Cũng trong ngày 12/1, PNJ đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản , thời gian lấy ý kiến dự kiến trong tháng 1 năm 2026. PNJ sẽ trình cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2025 dù là mùa thấp điểm nhưng PNJ vẫn ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.136 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, chấm dứt chuỗi ba quý suy giảm liên tiếp. Lợi nhuận sau thuế đạt 496 tỷ đồng, tăng đột biến 130% so với cùng kỳ 2024.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh thu thuần của PNJ đạt 25.353 tỷ đồng, giảm 13% trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.610 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu 9 tháng của PNJ vẫn chịu áp lực so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận cải thiện chủ yếu do nền so sánh thấp của năm trước.

Báo cáo phân tích mới đây của Mirae Asset đặt kỳ vọng rất lớn vào khả năng tăng trưởng cao của PNJ trong quý cuối năm. Bộ phận phân tích này dự phóng lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 của PNJ có thể đạt 2.419 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Điều này đồng nghĩa với dự báo PNJ lãi đến hơn 800 tỷ trong quý 4, mức cao kỷ lục.

Mirae Asset đánh giá việc Chính phủ tăng cường siết chặt và kiểm tra tính pháp lý của nguồn cung vàng trên thị trường được kỳ vọng sẽ gây áp lực lên hoạt động kinh doanh của các tiệm vàng nhỏ lẻ. Trong bối cảnh đó, PNJ với nền tảng pháp lý minh bạch và hệ thống tuân thủ đầy đủ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng thị phần.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn tăng trưởng doanh thu, phản ánh kỳ vọng biên lợi nhuận tiếp tục được cải thiện. Việc tinh giản và tối ưu hóa mạng lưới cửa hàng tiếp tục giúp duy trì hiệu quả vận hành. PNJ không cần mở rộng quy mô quá nhanh nhưng vẫn gia tăng hiệu quả trên từng điểm bán, nhờ lợi thế thương hiệu, cơ cấu sản phẩm.

Với những triển vọng trên, PNJ được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ về kết quả kinh doanh trong năm tới. Mirae Asset dự phóng doanh thu năm 2026 của PNJ đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế có thể đạt khoảng 3.080 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng gần 28% so với cùng kỳ 2025.