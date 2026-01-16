"Đại bàng" bán dẫn tới thăm Việt Nam, cổ phiếu "họ" FPT đồng loạt nổi sóng tăng kịch trần

Sau những con sóng lần lượt lan tỏa từ họ Vingroup, rồi đến hệ sinh thái Viettel, dòng tiền trên thị trường chứng khoán đang cho thấy sự dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu “họ” FPT. Phiên giao dịch ngày 16/1 vì thế trở thành tâm điểm khi nhóm cổ phiếu công nghệ – viễn thông đồng loạt bùng nổ, khép lại chuỗi luân chuyển dẫn dắt mang đậm dấu ấn các “đại gia” đầu ngành.

Tâm điểm của phiên là cổ phiếu FPT, khi sắc tím bất ngờ trở lại sau một giai đoạn dài điều chỉnh và lình xình đi ngang suốt năm qua. Thị giá FPT tăng kịch trần 6,9% lên 105.300 đồng/cp, thanh khoản bùng nổ với hơn 20 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương giá trị giao dịch trên 2.100 tỷ đồng tính đến cuối phiên sáng. Diễn biến này không chỉ đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của cổ phiếu đầu tàu ngành công nghệ, mà còn khơi dậy rõ nét tâm lý hưng phấn của cổ đông – những người đã kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu trong giai đoạn tích lũy kéo dài trước đó.

Hiệu ứng lan tỏa nhanh chóng phủ rộng toàn bộ hệ sinh thái FPT. FOX gây chú ý khi tăng trần 14,9% lên 79.600 đồng/cp, với hơn 1,7 triệu đơn vị được giao dịch trong phiên sáng, qua đó đẩy vốn hóa vượt 58.800 tỷ đồng. FOC tăng trên 7% lên 71.000 đồng/cp, FTS tăng hơn 4% lên 35.000 đồng/cp, trong khi FRT – cổ phiếu của FPT Retail – cũng tăng mạnh 6,5% lên 155.400 đồng/cp. Trên bảng điện, sắc tím – xanh chiếm ưu thế tuyệt đối, phản ánh tâm lý hứng khởi lan nhanh trong cộng đồng nhà đầu tư khi “đến lượt” họ FPT nổi sóng.

Không chỉ giới hạn trong nội bộ hệ sinh thái FPT, nhóm cổ phiếu công nghệ – viễn thông nói chung cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Các mã như ELC, CMG hay MFS đồng loạt tăng giá, cho thấy kỳ vọng của thị trường đối với triển vọng ngành đang được củng cố trở lại.

Ngay trong chiều 15/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Eduard Stiphout, Phó Chủ tịch Tập đoàn ASML, Hà Lan - Tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi có ý nghĩa chiến lược, phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 và trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Đặc biệt, tại Việt Nam đã hình thành hệ sinh thái bán dẫn, với nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới quy tụ như: Samsung, Intel, NVIDIA, VDL-ETG, Tecnotion, Coherent… và nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có tiềm năng hợp tác như Viettel, FPT, VSAP Lab.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị ASML đẩy nhanh việc hình thành Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và phát triển về bán dẫn tại Việt Nam; hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của ASML nhằm đa dạng hóa và tăng cường tính ổn định của chuỗi cung ứng ASML tại khu vực châu Á.﻿

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm của ASML đối với Việt Nam, coi đây là minh chứng cho niềm tin của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới vào tiềm năng hợp tác và môi trường đầu tư tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 16/1, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Viettel cũng đã tổ chức lễ khởi công Nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam. Việc khởi công nhà máy tại Hòa Lạc trên diện tích 27 ha là bước đi hoàn thiện và khép kín toàn bộ quy trình sản xuất này ngay tại trong nước. Thực tế, nhà máy chế tạo chip bán dẫn không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, mà còn mang trọng trách bảo vệ chủ quyền quốc gia trong không gian mạng và lĩnh vực quốc phòng.

Ngành công nghệ sáng cửa trong năm 2026﻿

Nhận định về triển vọng ngành công nghệ trong giai đoạn tới, KBSV cho rằng chi tiêu cho công nghệ thông tin toàn cầu trong năm 2026 dự kiến sẽ hồi phục nhờ: (i) xu hướng tiết kiệm chi phí, hạn chế các khoản chi lớn của doanh nghiệp để tập trung cho hoạt động khôi phục sản xuất và đầu tư vào AI; (ii) các giải pháp công nghệ giúp tối ưu hiệu quả vận hành và tiết kiệm chi phí sẽ được ưu tiên. Theo Gartner, chi tiêu cho CNTT toàn cầu được dự báo tăng trưởng 9,8% trong năm 2026.

Với đặc điểm kinh tế gắn bó chặt chẽ với hoạt động thương mại toàn cầu, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được kỳ vọng trở thành điểm sáng tăng trưởng sau giai đoạn căng thẳng thuế quan. Bên cạnh đó, xu hướng đưa hoạt động sản xuất quay trở lại Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đầu tư cho chuyển đổi số. Đối với Châu Âu, đầu tư mở rộng công suất điện tái tạo được xem là động lực chính cho mức tăng trưởng chi tiêu công nghệ ở mức một chữ số của khu vực.

Theo KBSV, bối cảnh giá trị hợp đồng giảm tốc tăng trưởng, việc tối ưu chi phí thông qua cơ cấu lại tiền lương và thu hẹp ngân sách tuyển dụng đã đem lại hiệu quả giúp FPT duy trì được biên lợi nhuận trước thuế quanh mức 15-16%. Cùng với đó, Luật công nghiệp công nghệ số 2025 là văn bản quy định rộng rãi tới các lĩnh vực trụ cột của ngành công nghiệp công nghệ số. Dưới tác động của luật được thông qua, KBSV kì vọng các cơ chế mới sẽ được quy định gồm: i) Thu hút nhân tài trong và ngoài nước trong lĩnh vực; ii) Tự chủ chương trình đào tạo và xây dựng đội ngũ nhân sự trong nước; iii) Chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp trong ngành và iv) Thu hút dòng vốn đầu tư, qua đó là tiền đề cho các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ được hưởng lợi đến từ môi trường kinh doanh thuận lợi trong tương lai.

Tương tự, VNDirect đánh giá chi tiêu CNTT năm 2026 có xu hướng duy trì ổn định, được thúc đẩy bởi nhu cầu đối với phần mềm và dịch vụ CNTT. Các mảng như trí tuệ nhân tạo tạo sinh, điện toán đám mây, hạ tầng bảo mật và phân tích dữ liệu được kỳ vọng ghi nhận mức tăng chi tiêu cao hơn so với các phân khúc công nghệ truyền thống. Riêng chi tiêu cho trung tâm dữ liệu và thiết bị vẫn duy trì tăng trưởng dương, dù tốc độ có thể chậm lại sau mức nền cao của năm 2025.

VNDirect cũng lưu ý khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được dự báo tiếp tục dẫn đầu về chuyển đổi số trong năm 2026, trong khi một số thị trường phát triển như Nhật Bản và Châu Âu vẫn chậm trễ trong việc nâng cấp các hệ thống CNTT cũ. Điều này mở ra dư địa tăng trưởng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển đổi số trong khu vực, trong đó Việt Nam được đánh giá có lợi thế nhờ môi trường chính trị ổn định, chi phí đầu tư hạ tầng cạnh tranh và khung pháp lý ngày càng hoàn thiện.

Bên cạnh đó, Luật Công nghiệp công nghệ số được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược định vị Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất công nghệ toàn cầu. Cùng với bối cảnh quốc tế hiện tại, Việt Nam đang đứng trước cơ hội thuận lợi để phát triển lĩnh vực Data Center.

Theo đánh giá của KBSV, trong ngắn hạn, rào cản gia nhập ngành cao do hạn chế về nguồn cung năng lượng lại trở thành lợi thế cho các doanh nghiệp đã sở hữu trung tâm dữ liệu sẵn có, giúp gia tăng tỷ lệ lấp đầy. Về dài hạn, chi phí phát triển và vận hành cạnh tranh tiếp tục là yếu tố then chốt giúp Việt Nam thu hút dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực này.