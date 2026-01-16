Chứng khoán Stanley Brothers được chấp thuận tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers hiện hoạt động trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, với vốn điều lệ 339 tỷ đồng, được duy trì ổn định kể từ thời điểm cổ phiếu VUA đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM vào tháng 1/2022.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao yêu cầu về năng lực tài chính đối với các công ty chứng khoán, việc tăng vốn được doanh nghiệp xác định là bước đi cần thiết để củng cố nền tảng hoạt động.

Theo phương án đã được thông qua, nếu hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty dự kiến tăng từ 33,9 triệu đơn vị lên tối đa 200 triệu đơn vị. Vốn điều lệ tương ứng tăng từ 339 tỷ đồng lên khoảng 2.000 tỷ đồng, tạo dư địa tài chính lớn cho các kế hoạch phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Lãnh đạo Chứng khoán Stanley Brothers cho biết việc tăng vốn không chỉ nhằm đáp ứng các yêu cầu về an toàn tài chính, mà còn phục vụ định hướng phát triển trung và dài hạn của công ty. Chia sẻ về kế hoạch tăng vốn, ông Nguyễn Tiến Dũng – Tổng Giám đốc Chứng khoán Stanley Brothers, người mới được bổ nhiệm vào tháng 12/2025 – cho biết: “Việc UBCKNN xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ là bước quan trọng về mặt pháp lý, giúp công ty có cơ sở triển khai các kế hoạch đã được cổ đông thông qua. Đây là bước đi quan trọng để củng cố nền tảng tài chính và nâng cao năng lực quản trị, từ đó phục vụ mục tiêu phát triển ổn định, bền vững trong dài hạn.”.

Nguồn vốn bổ sung dự kiến được sử dụng cho các hoạt động cốt lõi, bao gồm nâng cao năng lực tài chính, đầu tư hạ tầng công nghệ, phát triển sản phẩm dịch vụ và tăng cường quản trị rủi ro theo chuẩn mực pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng định hướng sử dụng nguồn lực mới để tăng quy mô hoạt động kinh doanh, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, cho vay giao dịch ký quỹ, hoạt động tự doanh,...

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers được thành lập năm 2008, tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu. Sau 18 năm hoạt động, SBSI hiện cung cấp các dịch vụ tài chính - đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời hợp tác với nhiều tổ chức trong và ngoài nước như KPMG, IFC, Vietcombank, BIDV và VietinBank...