Nhóm quỹ VinaCapital muốn "gom" lượng lớn một cổ phiếu bất động sản

Mới đây, VOF Investment Limited, thành viên thuộc VinaCapital vừa đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH). Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 20/1 đến 13/2/2026, với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư theo phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu hoàn tất giao dịch, VOF Investment Limited sẽ nắm giữ 10 triệu cổ phiếu KDH, tương ứng 0,89% vốn điều lệ. Trước giao dịch, tổ chức này không sở hữu cổ phần tại Nhà Khang Điền.

Chiếu theo giá đóng cửa phiên 15/1 của KDH là 30.100 đồng/cp, ước tính quỹ này cần chi khoảng 300 tỷ đồng để tăng sở hữu.

Trước đó, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital đã bán ra gần 1,3 triệu cổ phiếu KDH trong giai đoạn từ ngày 9/12/2025 đến 7/1, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,12% (1,36 triệu đơn vị).

Cùng thời điểm, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital cũng hoàn tất bán ra khoảng 1 triệu cổ phiếu KDH, qua đó hạ tỷ lệ sở hữu từ gần 0,17% xuống còn khoảng 0,08%.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2025, KDH ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.857 tỷ đồng, tăng 132% và lợi nhuận sau thuế đạt 841 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ.

Công ty chứng khoán BSC dự phóng lợi nhuận ròng của KDH tăng trưởng 8% trong năm 2025 và tăng trưởng 39% trong năm 2026, đóng góp tích cực từ dự án Gladia by the Waters (quy mô 11,8 ha với 226 căn thấp tầng).

Trong khi đó Công ty Chứng khoán ACB cho rằng triển vọng kinh doanh KDH được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế của các dự án nhà ở thấp tầng tại khu vực Quận 2 cũ, các dự án cơ sở hạ tầng xung quanh được đẩy mạnh và sự gia tăng rất nhanh của tầng lớp trung lưu, thúc đẩy nhu cầu cao về phân khúc biệt thự hạng sang. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 dự phóng đạt 1.012 tỷ đồng tăng 26% và lợi nhuận sau thuế năm 2026 ở mức 1.782 tỷ đồng tăng 76%.