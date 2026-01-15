Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phiên 15/1: Tự doanh CTCK bán ròng trăm tỷ một cổ phiếu ngân hàng, ngược dòng gom mạnh MWG

15-01-2026 - 19:59 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên 15/1: Tự doanh CTCK bán ròng trăm tỷ một cổ phiếu ngân hàng, ngược dòng gom mạnh MWG

Tự doanh CTCK giảm bán ròng còn 14 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh trong phiên 15/1 với diễn biến có tính chất đầu cơ, xoay vòng nhanh ở nhiều nhóm mã. Kết phiên VN-Index giảm -29,64 điểm (-1,56%) về mức 1.864,80 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK giảm bán ròng còn 14 tỷ đồng trên HOSE.

Phiên 15/1: Tự doanh CTCK bán ròng trăm tỷ một cổ phiếu ngân hàng, ngược dòng gom mạnh MWG- Ảnh 1.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại STB với giá trị -152 tỷ đồng, tiếp theo là VCB (-75 tỷ), VHM (-59 tỷ), VNM (-54 tỷ) và VIC (-48 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như ACB (-31 tỷ), VPB (-17 tỷ), SAB (-17 tỷ), VTP (-8 tỷ) và HPG (-7 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu MWG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 78 tỷ đồng. Theo sau là TCB (50 tỷ), FPT (40 tỷ), MBB (38 tỷ), MSN (38 tỷ), SSI (28 tỷ), CTG (27 tỷ), E1VFVN30 (25 tỷ), FUEVFVND (24 tỷ) và VIX (21 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
tự doanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ đông Nhà nước quyết tâm thoái bớt vốn Vinamilk giữa lúc cổ phiếu “bốc đầu” lên đỉnh 4 năm

Cổ đông Nhà nước quyết tâm thoái bớt vốn Vinamilk giữa lúc cổ phiếu “bốc đầu” lên đỉnh 4 năm Nổi bật

Loạt dự án tỷ USD bước vào giai đoạn triển khai đồng bộ, doanh nghiệp dầu khí nào sẵn sàng "đón sóng"?

Loạt dự án tỷ USD bước vào giai đoạn triển khai đồng bộ, doanh nghiệp dầu khí nào sẵn sàng "đón sóng"? Nổi bật

VN-Index giảm sâu sau đợt tăng mạnh, cổ phiếu có vốn nhà nước có còn dẫn sóng?

VN-Index giảm sâu sau đợt tăng mạnh, cổ phiếu có vốn nhà nước có còn dẫn sóng?

16:49 , 15/01/2026
‘Hàng rào mềm’ bảo vệ nhà đầu tư tài sản số khỏi các dự án lừa đảo

‘Hàng rào mềm’ bảo vệ nhà đầu tư tài sản số khỏi các dự án lừa đảo

16:31 , 15/01/2026
Phiên 15/1: Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Phiên 15/1: Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

15:57 , 15/01/2026
Cổ phiếu BIDV bất ngờ giảm sàn

Cổ phiếu BIDV bất ngờ giảm sàn

15:47 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên