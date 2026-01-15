Phiên 15/1: Tự doanh CTCK bán ròng trăm tỷ một cổ phiếu ngân hàng, ngược dòng gom mạnh MWG

Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh trong phiên 15/1 với diễn biến có tính chất đầu cơ, xoay vòng nhanh ở nhiều nhóm mã. Kết phiên VN-Index giảm -29,64 điểm (-1,56%) về mức 1.864,80 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK giảm bán ròng còn 14 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại STB với giá trị -152 tỷ đồng, tiếp theo là VCB (-75 tỷ), VHM (-59 tỷ), VNM (-54 tỷ) và VIC (-48 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như ACB (-31 tỷ), VPB (-17 tỷ), SAB (-17 tỷ), VTP (-8 tỷ) và HPG (-7 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu MWG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 78 tỷ đồng. Theo sau là TCB (50 tỷ), FPT (40 tỷ), MBB (38 tỷ), MSN (38 tỷ), SSI (28 tỷ), CTG (27 tỷ), E1VFVN30 (25 tỷ), FUEVFVND (24 tỷ) và VIX (21 tỷ đồng).