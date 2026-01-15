Cổ phiếu BIDV bất ngờ giảm sàn

Sau 7 phiên tăng mạnh liên tiếp, trong đó có 3 phiên “tím lịm”, cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) bất ngờ quay đầu giảm sàn.

Chốt phiên 15/1, thị giá BID giảm hết biên độ lùi về mốc 50.700 đồng/cp, lượng dư bán giá sàn chất lên tới hơn 4 triệu đơn vị. Vốn hóa thị trường của BIDV theo đó giảm còn 356.000 tỷ đồng.

Dù giảm sàn, thị giá BIDV vẫn đang neo cao ở gần vùng đỉnh lịch sử. Chỉ tính từ đầu năm 2026, cổ phiếu này đã tăng hơn 30% chỉ sau 2 tuần giao dịch. Sau chuỗi tăng miệt mài, một nhịp điều chỉnh có thể coi là bước “hạ nhiệt” cần thiết để cân bằng cung – cầu, tạo mặt bằng giá mới và kiểm định sức bền của dòng tiền trước khi xác lập xu hướng tiếp theo.

Trong một diễn biến liên quan, BIDV ﻿vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến các nghị quyết của hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Cụ thể, BIDV dự kiến chào bán 264,07 triệu cổ phiếu phổ thông theo hình thức phát hành riêng lẻ, với giá 38.900 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành này đạt khoảng 10.272 tỷ đồng. Về mục đích sử dụng vốn, toàn bộ số tiềnthu được từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến được BIDV dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tín dụng trong năm 2026.

Đối tượng tham gia là 33 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, gồm cả tổ chức trong nước và nước ngoài. Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia cho thấy sự hiện diện của nhiều tổ chức và quỹ đầu tư lớn trên thị trường như Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), nhóm quỹ liên quan Dragon Capital, Darasol Investments Limited, KIM, SSIAM, Manulife…

Trên thị trường chứng khoán, ngoài BIDV, nhóm cổ phiếu có vốn nhà nước như Vietcombank (VCB), VNM (Vinamilk), GVR (Tập đoàn Công nghiệp cao su), PLX (Petrolimex),... vẫn đang thu hút dòng tiền. Theo nhiều nhận định, "chất xúc tác" chính của làn sóng tăng giá này đến từ Nghị quyết 79/NQ-TW về phát triển kinh tế nhà nước vừa được Bộ Chính trị ban hành. Nhiều nhà đầu tư lâu năm cho biết hiếm khi chứng kiến một làn sóng tăng mạnh và đồng loạt như vậy ở nhóm cổ phiếu trụ.

Liên quan tới Nghị quyết 79, ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc phân tích khách hàng cá nhân Chứng khoán Maybank cho rằng đây là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tăng trưởng kinh tế Việt Nam, vốn đang được đặt mục tiêu rất cao trong những năm tới. " Đây không phải là câu chuyện ngắn hạn. Việc sắp xếp, tái cơ cấu DNNN sẽ mang tính xuyên suốt và lâu dài " - ông Lâm nhận định.

Ở góc độ ngành, trong chia sẻ mới đây, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng ngành ngân hàng quốc doanh sẽ là một trong những nhóm hưởng lợi rõ nét nhất. Vietcombank (VCB) tiếp tục được xác định là ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả và chất lượng tài sản, nhiều khả năng trở thành ngân hàng đầu tiên của Việt Nam lọt Top 100 châu Á, với mức P/B duy trì cao nhất ngành. Trong khi đó, BIDV (BID) và VietinBank (CTG), dù có quy mô tài sản lớn nhưng hệ số an toàn vốn mỏng hơn, lại được hưởng lợi lớn nhất từ việc được giữ lại lợi nhuận và bổ sung vốn, tạo dư địa mở rộng tín dụng mạnh mẽ trong giai đoạn tới.