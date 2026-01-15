FLC Faros của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ bơm vốn lên hơn 6.000 tỷ đồng

Công ty CP Xây dựng FLC Faros (ROS) vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể, vốn điều lệ của công ty tăng từ 5.676 tỷ đồng lên 6.076 tỷ đồng, tương ứng tăng 400 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn góp là nguồn vốn tư nhân.

Ngày cấp đăng ký thay đổi là 10/1/2026. Hiện Chủ tịch FLC Faros hiện là bà Phạm Tú Anh (SN 1993). Vị này được bổ nhiệm hồi tháng 12/2025, từng giữ nhiều vị trí quản lý trong hệ sinh thái FLC và là vợ ông Trịnh Văn Nam - người vừa gia nhập Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC.

Trước đó, ngày 26/6/2025, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC. Mức án được giảm đáng kể: từ 18 năm xuống còn 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, kèm mức phạt 4 tỷ đồng và truy nộp hơn 680 tỷ đồng vì thao túng chứng khoán. Tổng nghĩa vụ tài chính của ông Quyết và gia đình lên tới hơn 1.700 tỷ đồng – toàn bộ đã được nộp đủ.

Liên quan đến vụ án này, tính đến thời điểm cổ phiếu ROS bị hủy niêm yết (5/9/2022), có 63.075 nhà đầu tư đang nắm giữ hơn 567 triệu cổ phiếu ROS (chưa tính các bị cáo). Trong số này, hơn 27.800 người đã yêu cầu được bồi thường thiệt hại.

Tòa án xác định 133 người mua cổ phiếu ROS ngay từ đợt phát hành đầu tiên là các bị hại trực tiếp, được bồi thường 7.215 đồng/cổ phiếu. Những người còn lại nếu chứng minh đang nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm bị hại sẽ được bồi thường 5.466 đồng/cổ phiếu, với tổng số tiền chi trả lên tới hơn 1.783 tỷ đồng.