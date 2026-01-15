Cảnh báo lừa đảo mạo danh VinaCapital

VinaCapital vừa phát đi thông báo liên quan tới việc bị mạo danh và lừa đảo tiền khách hạng. Phía VinaCapital cho biết, các hình thức lừa đảo trên internet và các trang mạng xã hội đang ngày càng tinh vi hơn. Đặc biệt, có nhiều đối tượng đã lập ra các website, Facebook, Hội nhóm và các tài khoản mạng xã hội giả mạo khác, dùng những nội dung mà VinaCapital hợp tác với bà Thái Vân Linh (Shark Linh) để quảng cáo, kêu gọi các hình thức đầu tư không hợp pháp với cam kết lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

VinaCapital kính đề nghị nhà đầu tư nâng cao cảnh giác và lưu ý. Thứ nhất, VinaCapital luôn đề cao việc bảo mật thông tin tài khoản và thông tin cá nhân của Nhà đầu tư lên hàng đầu. Chính vì thế, VinaCapital đã triển khai các hệ thống công nghệ kỹ thuật cao.

Thứ hai, số tiền đầu tư vào các quỹ mở VinaCapital không bao giờ được yêu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân, mà chỉ chuyển vào tài khoản của Quỹ mở tại ngân hàng giám sát. Thêm vào đó, tài khoản quỹ tại ngân hàng giám sát được kiểm soát bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để đảm bảo tiền của các Quỹ được sử dụng đúng vào mục đích đầu tư như đã nêu trong Bản Cáo Bạch và Điều Lệ. Các số tài khoản của các Quỹ đã được công bố trên trang web của VinaCapital tại link: https://wm.vinacapital.com/wp-...

Thứ ba, việc đầu tư Quỹ mở VinaCapital luôn có Chuyên viên Quan hệ/ Tư vấn Khách hàng chăm sóc và hướng dẫn. Đối với đầu tư trực tiếp, việc đặt lệnh đầu tư phải thực hiện qua ứng dụng VinaCaptial MiO trên website và điện thoại với đầy đủ các tính năng bảo mật. Sau khi đặt lệnh, việc chuyển tiền đầu tư được thực hiện như ở trên.

Thứ tư, tất cả các Chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư đang được lưu ký an toàn tại Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) là đơn vị trực thuộc Bộ Tài Chính với trách nhiệm lưu ký tất cả các chứng khoán của các Nhà đầu tư tại Việt Nam.

Trong thời gian qua, VinaCapital cũng liên tục đăng tải những cảnh báo trên các kênh truyền thông chính thức của VinaCapital nhằm giúp Quý khách nâng cao cảnh giác, thận trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Đồng thời, tổ chức cũng báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cơ quan Công an về việc giả danh, giả mạo, lừa đảo, sử dụng bất hợp pháp thương hiệu, logo và sản phẩm của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư trên một số website như sau: https://vinacapital-trade.amtw... và https://vinacapital.amtwznz.co... (Chi tiết tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Nếu có bất kỳ nghi vấn về hành vi lừa đảo liên quan tới VinaCapital, nhà đầu tư vui lòng liên hệ ngay với Cơ quan Công an nơi gần nhất và liên hệ tới VinaCapital theo số điện thoại tổng đài duy nhất: 1900 636 553; email: [email protected] hoặc liên lạc Chuyên viên Tư vấn của Quý khách tại VinaCapital để được hỗ trợ và hướng dẫn giải quyết.