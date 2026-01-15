“Ém” thông tin trái phiếu, hai doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt

Ngày 07/01/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 26/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xuân Thiện Ninh Thuận. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Mỹ Nhơn, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, Xuân Thiện Ninh Thuận bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2023, bán niên 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023, bán niên 2024, năm 2024, bán niên 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên 2025; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2023, bán niên 2024, năm 2024, bán niên 2025; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu XTNT.2020.5Y tại ngày đáo hạn.

Cũng trong cùng ngày, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Viễn Thông Trịnh Gia Nguyễn. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Lotus, số 2 Phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Cụ thể, Viễn Thông Trịnh Gia Nguyễn bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2024, bán niên 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024, bán niên 2025; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2024, năm 2024, bán niên 2025; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025.

Việc liên tiếp xử phạt các doanh nghiệp “ém” thông tin trái phiếu cho thấy UBCKNN đang tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật công bố thông tin trên thị trường vốn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn tái cấu trúc và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia, minh bạch thông tin không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu, nhất là khi nhà đầu tư ngày càng thận trọng và yêu cầu cao hơn về quản trị rủi ro.