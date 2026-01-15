Hãng bay “xanh” của Việt Nam từ thua lỗ đến lãi lập đỉnh lịch sử

Vietnam Airlines, hãng bay quốc gia của Việt Nam, vừa công bố kết quả tài chính 2025 cao nhất kể từ khi thành lập, đóng một chương quan trọng trong hành trình phục hồi sau giai đoạn khó khăn lịch sử do đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh thị trường hàng không thế giới trải qua cú sốc lớn, những con số vừa được công bố phản ánh rõ năng lực điều hành linh hoạt và chiến lược mở rộng hiệu quả của hãng hàng không này.

Theo báo cáo chính thức, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 123.000 tỷ đồng trong năm 2025, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 8.450 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của hãng. Những con số này không chỉ vượt kế hoạch doanh thu mà còn vượt tới 52% mục tiêu lợi nhuận trước thuế được đặt ra trong kế hoạch kinh doanh năm 2025. Đồng thời, hãng đóng góp cho ngân sách hơn 3.286 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với năm 2024. Dù quý IV ghi nhận lợi nhuận trước thuế giảm gần 24% so với cùng kỳ, nhưng sự tăng trưởng tổng thể của cả năm vẫn tạo nên bước đột phá ấn tượng.

Thành tựu này càng có ý nghĩa khi nhìn lại bối cảnh nhiều năm trước đó. Trong giai đoạn COVID-19 (2020–2021), ngành hàng không toàn cầu và Vietnam Airlines chịu ảnh hưởng nặng nề, với đội tàu bay nằm đất, nhân viên phải nghỉ không lương và thiệt hại doanh thu rất lớn. Mức lỗ tích lũy của hãng ở giai đoạn này tăng lên, khiến Vietnam Airlines phải tìm kiếm các giải pháp tái cơ cấu để bám trụ qua khủng hoảng. Điều này cũng gợi lại bức tranh chung về tác động của đại dịch lên ngành hàng không toàn cầu và Việt Nam nói riêng.

Chìa khóa cho sự phục hồi và tăng trưởng lịch sử của Vietnam Airlines nằm ở việc mở rộng mạng bay quốc tế và tối ưu khai thác thị trường nội địa. Trong năm 2025, hãng mở mới và khai thác trở lại 14 đường bay quốc tế tới các thị trường trọng điểm như châu Âu, Đông Bắc Á và Trung Đông, mở rộng vai trò kết nối giữa Việt Nam và thế giới. Đồng thời, tổng số chuyến bay thực hiện tăng gần 12%, vận chuyển hơn 25,64 triệu lượt hành khách (tăng 12,7%) và sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt 344.000 tấn (tăng 10%). Những con số này phản ánh khả năng điều hành linh hoạt, đảm bảo an toàn khai thác và hiệu quả sử dụng đội tàu bay trong điều kiện thị trường còn nhiều thách thức.

Một lý do khác giúp Vietnam Airlines vượt qua giai đoạn khó khăn là chi phí nhiên liệu bay được kiểm soát thấp hơn so với các năm trước, với giá trung bình năm 2025 là khoảng 86,8 USD/thùng, giảm gần 10% so với năm trước. Điều này giúp hãng cải thiện biên lợi nhuận trong bối cảnh chi phí vận hành của các hãng hàng không toàn cầu nhìn chung vẫn cao.

Nhìn rộng ra, năm 2025, thị trường hàng không của Việt Nam cũng hái “quả ngọt”. Cụ thể, Năm qua, ngành hàng không Việt Nam vận chuyển 83,5 triệu lượt hành khách, tăng 10,7% so với năm trước, mức cao nhất từ trước đến nay. Cùng đó, ngành hàng không vận chuyển khách quốc tế đạt 46,6 triệu lượt, tăng 12%, trong khi sản lượng hàng hóa đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng tới 22% so với năm trước.