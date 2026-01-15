Thế Giới Di Động 'đón' hơn 1.500 nhân sự cũ quay lại làm việc sau giai đoạn thu hẹp quy mô

Theo thông tin do MWG công bố, trong năm 2025, các chuỗi thuộc hệ thống như Thế Giới Di Động, Điện Máy XANH, TopZone, AVAKids, Nhà Thuốc An Khang, Thợ Điện Máy XANH và Erablue đã tiếp nhận tổng cộng 1.549 nhân sự từng làm việc tại tập đoàn quay trở lại. Hoạt động này được thực hiện thông qua chương trình "MWG Comeback", hướng tới nhóm lao động đã có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống.

Động thái trên diễn ra sau thời gian MWG liên tục cắt giảm quy mô nhân sự. Theo báo cáo tài chính quý II/2025, tại ngày 30/6/2025, số lượng nhân viên của Nhóm Công ty Thế Giới Di Động là 61.779 người, giảm 1.353 người so với thời điểm ngày 31/12/2024 (63.132 người), tương đương mức giảm khoảng 2%. Đến ngày 30/9/2025, số lượng nhân viên tiếp tục giảm xuống còn 61.201.

So với thời điểm cuối năm 2024, quy mô lao động của MWG đã thu hẹp đáng kể. Doanh nghiệp từng đạt đỉnh hơn 80.231 nhân viên vào quý III/2022.

Theo các báo cáo đã công bố, việc tinh giản nhân sự nằm trong chiến lược tái cấu trúc toàn diện của MWG, bao gồm việc đóng cửa hoặc sáp nhập các điểm bán hoạt động kém hiệu quả, nhằm tối ưu hóa vận hành và kiểm soát chi phí trong bối cảnh thị trường bán lẻ gặp nhiều biến động.

Đây cũng không phải lần đầu tiên doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài có chương trình tuyển dụng "comeback". Vào tháng 11/2019 đã có hơn 700 cựu MWG ứng tuyển theo chương trình tuyển dụng này trên toàn quốc chỉ sau 2 tuần.



Báo cáo tình hình kinh doanh 11 tháng của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 142.302 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và hoàn thành 95% kế hoạch doanh thu cả năm (150.000 tỷ đồng). Trong đó, chuỗi Điện máy Xanh đóng góp 43,9% tỷ trọng, Bách hóa Xanh chiếm 29,9% và Thế giới Di động đóng góp 23,9%.

Hai chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh đạt tổng doanh thu gần 96,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh thu 20% tại các cửa hàng hiện hữu. Riêng doanh thu online chiếm khoảng 5,8% tổng doanh thu toàn công ty. Cùng giai đoạn, Bách hóa Xanh đạt doanh thu 42,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14%. Chuỗi này đã mở mới 721 cửa hàng (vượt kế hoạch 600 cửa hàng của cả năm) và chính thức tiến quân ra thị trường miền Bắc với 20 điểm bán đầu tiên tại Ninh Bình trong tháng 11.

Các mảng kinh doanh khác cũng ghi nhận kết quả tích cực khi nhà thuốc An Khang đạt doanh thu bình quân 550 triệu đồng/cửa hàng trong tháng 11; AVAKids và liên doanh EraBlue tại Indonesia đều đã ghi nhận lợi nhuận ở cấp độ công ty. Đặc biệt, EraBlue đạt mức tăng trưởng doanh thu trên 70%, vận hành 168 cửa hàng và vượt kế hoạch mở rộng của cả năm. Tính đến cuối tháng 11/2025, MWG vận hành hệ thống hơn 5.900 điểm bán trên toàn mạng lưới.