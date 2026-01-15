Cổ đông GELEX Electric (GEE) nhận cổ phiếu và cổ tức tiền mặt lên tới 130%

Theo thông tin GELEX Electric vừa công bố, dự kiến Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2025.

Theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/8/2025, mức cổ tức năm 2025 là 60%, gồm 40% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, theo đề xuất mới, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông xem xét điều chỉnh phương án này theo hướng chi trả toàn bộ bằng tiền mặt, với tỷ lệ 55%.

Hiện GELEX Electric đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt. Trường hợp phương án điều chỉnh được cổ đông thông qua, Công ty dự kiến sẽ tiếp tục chi trả thêm 25% cổ tức tiền mặt trong các đợt tiếp theo.

Song song với kế hoạch cổ tức, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, GELEX Electric sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ phát hành dự kiến 75%, tương ứng khoảng 274,5 triệu cổ phiếu.

Nếu cả hai nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng mức lợi ích cổ đông nhận được, bao gồm cổ tức tiền mặt và cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, có thể lên tới 130% – mức chi trả đáng chú ý trên thị trường chứng khoán.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của GELEX Electric dự kiến tăng từ 3.660 tỷ đồng lên khoảng 6.404 tỷ đồng.

Cũng theo Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vừa công bố, GELEX Electric dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 08/04/2026. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội là 11/03/2026.

Một thông tin đáng chú ý khác, năm 2025, GELEX Electric ước đạt 25.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng – mức tăng trưởng vượt bậc, cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Kết quả tích cực này đến từ đóng góp lớn của các công ty con chủ lực như Dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI, thiết bị đo điện EMIC, dây đồng CFT… nhờ duy trì đà tăng trưởng ở các mảng kinh doanh cốt lõi, linh hoạt chính sách bán hàng và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu – phát triển (R&D).

Cùng với đó, GELEX Electric và các đơn vị thành viên tập trung chuẩn hóa công tác quản trị, tối ưu chi phí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị, vận hành và sản xuất, qua đó giúp hiệu quả hoạt động cải thiện rõ rệt.

Hoạt động kinh doanh khởi sắc được xem là nền tảng quan trọng để GELEX Electric xây dựng các kế hoạch gia tăng giá trị và lợi ích cho cổ đông trong giai đoạn tới, đồng thời củng cố vị thế doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thiết bị điện tại Việt Nam.