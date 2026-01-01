Gã khổng lồ viễn thông, công nghệ của Việt Nam "nổi sóng", giá trị công ty cao kỷ lục hơn 13 tỷ USD

Kết thúc phiên giao dịch 14/1, trong bối cảnh thị trường điều chỉnh tại vùng giá cao, cổ phiếu VGI của Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) vẫn giữ nguyên sắc tím. Thị giá đạt mức giá 119.900 đồng/cp, tăng gần 15%. Đây là phiên tăng trần thứ 3 trong 4 phiên gần nhất của mã này. Tổng số lượng cổ phiếu giao dịch trong ngày là hơn 2,8 triệu đơn vị.

Trên thực tế, đà tăng của cổ phiếu VGI theo cùng diễn biến với nhóm "Viettel", bắt đầu từ phiên tuần trước 7/1. Xuyên suốt 6 phiên VGI đều đóng cửa tăng tốt, đưa mã này trở thành một trong những cổ phiếu "hot" nhất những phiên đầu năm mới. Vốn hoá thị trường của Viettel Global vượt mức 348.516 tỷ đồng, tương ứng 13,4 tỷ USD. Chỉ trong nửa tháng đầu năm 2026, giá trị vốn hoá Viettel Global đã tăng thêm hơn 149.400 tỷ đồng, đưa doanh nghiệp này vào nhóm 5 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất toàn thị trường chứng khoán.

Viettel Global hiện là một trong những nhà đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam. Doanh nghiệp này đang hoạt động tại nhiều quốc gia trên khắp châu Á, châu Phi và châu Mĩ. Đây đều là các nước đang phát triển và còn nhiều dư địa để mở rộng, tăng trưởng kinh doanh.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của VGI đạt 31.881 tỷ đồng, cao hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 7.427 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần con số của 9 tháng đầu năm 2024.

Không chỉ tăng trưởng tốt về doanh thu và lợi nhuận, quy mô tài sản của Viettel Global cũng cải thiện đáng kể. Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản hợp nhất đạt 73.877 tỷ đồng, tăng thêm 10.438 tỷ đồng (tương đương 16%) so với đầu năm.

Hiện Tập đoàn Viettel đang nắm 99% vốn và là cổ đông lớn duy nhất tại VGI. Mới đây, Tập đoàn mẹ Viettel vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với những con số ấn tượng. Trong đó, doanh thu hợp nhất của Viettel năm 2025 đạt 220,4 nghìn tỷđồng, tăng trưởng 13,8%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP cao của Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt 56,8 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 40,9 nghìn tỷ đồng. Ở các thị trường nước ngoài, doanh thu của Viettel tăng trưởng 23,9%, là mức tăng cao nhất trong 9 năm qua. Trong 10 thị trường đầu tư nước ngoài, Viettel giữ vị trí là nhà mạng lớn nhất tại 7 nước gồm Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor, Burundi, Haiti, Mozambique.

Bên cạnh đó, VGI cũng như nhóm Viettel tương tự như các doanh nghiệp nhà nước khác trên sàn còn được kỳ vọng sẽ có nhiều không gian phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Nghị quyết số 79-NQ/TW vừa được ban hành đã xác định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo, đồng thời đặt ra hệ thống chỉ tiêu định lượng chi tiết về vị thế quốc tế của các tập đoàn kinh tế và năng lực tài chính quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Điểm nhấn mang tính đột phá của Nghị quyết nằm ở hệ thống mục tiêu định lượng về quy mô doanh nghiệp. Cụ thể, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và đặc biệt là từ 1 đến 3 doanh nghiệp nhà nước góp mặt trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Tầm nhìn đến năm 2045 – thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Nước – số lượng doanh nghiệp lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu dự kiến tăng lên 5, song hành cùng khoảng 60 doanh nghiệp trong Top 500 khu vực. Để đảm bảo chất lượng tăng trưởng, Nghị quyết đặt ra "chỉ tiêu cứng": 100% doanh nghiệp nhà nước thực hiện quản trị trên nền tảng số và 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước áp dụng nguyên tắc quản trị theo chuẩn mực quốc tế của OECD.