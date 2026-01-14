Một nhóm cổ phiếu có thể gặp áp lực chốt lời khi VN-Index ở vùng 1.900 điểm

Dòng tiền ETF sẽ là điểm tựa cho VN-Index bước vào sóng tăng mới

Nhận định thị trường của Chứng khoán MB (MBS) cho thấy, VN-Index đã vượt mốc 1.800 điểm ngay trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026, qua đó xác lập vùng đỉnh cao mới với dấu ấn rõ nét từ nhóm doanh nghiệp nhà nước đầu ngành, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh như VCB, BID và CTG.

Dù thị trường đi lên chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các cổ phiếu trụ, độ rộng thị trường vẫn ghi nhận dòng tiền có sự lan tỏa, thay vì tập trung cao như giai đoạn năm 2025. Bên cạnh nhóm ngân hàng quốc doanh, dòng tiền còn hướng tới nhiều doanh nghiệp nhà nước đầu ngành khác như dầu khí, Viettel, bảo hiểm, cao su…

Ngoài diễn biến tích cực về điểm số, một điểm nhấn đáng chú ý là dòng tiền trên thị trường dường như đã được “thuyết phục”. Ngay trong tuần đầu năm mới, thanh khoản thị trường đã tăng mạnh so với hai tháng cuối năm trước. Cùng với đó, dòng vốn ngoại duy trì trạng thái mua ròng tuần thứ tư liên tiếp, trong đó dòng vốn cũng được ghi nhận vào ròng ở các quỹ ETF sẽ là điểm tựa để thị trường kỳ vọng thị trường sẽ bước vào sóng tăng mới.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, MBS cho rằng thị trường có thể đối mặt với các nhịp rung lắc. Biên lợi nhuận đã gia tăng đáng kể tại một số nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt như ngân hàng, dầu khí, bảo hiểm, trong khi chỉ số VN-Index đang tiến vào vùng cản kỹ thuật mạnh quanh 1.900 điểm, dao động trong biên ±30 điểm. Theo đó, khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật là cần thiết để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục, chuyển hướng sang các nhóm cổ phiếu đang được dòng tiền ưu tiên trong giai đoạn đầu năm.

Bên cạnh đó, MBS cũng lưu ý rủi ro đối với thị trường đến từ biến số lãi suất. Thời gian gần đây, cuộc đua lãi suất giữa các ngân hàng ngày càng sôi động. Tính từ đầu tháng 1/2026 đến nay, đã có ba ngân hàng thương mại gồm VPBank, MSB và ABBank điều chỉnh tăng lãi suất.

﻿Nhóm ngân hàng có thể gặp áp lực chốt lời khi VN-Index tiến gần 1.900 điểm

Về các nhóm ngành và cổ phiếu, thị trường được đánh giá đã có sự “đổi trụ” tương đối thành công khi VN-Index tìm được các nhóm cổ phiếu dẫn dắt mới nhằm bù đắp áp lực từ những cổ phiếu đã tăng mạnh trong năm trước. Các nhóm cổ phiếu nổi bật ở thời điểm hiện tại bao gồm ngân hàng, dầu khí, cao su, Viettel, bán lẻ, bảo hiểm, bất động sản khu công nghiệp…

Trong tuần vừa qua, mức độ tập trung dòng tiền vào nhóm cổ phiếu ngân hàng ở mức khá cao, chiếm khoảng 1/3 thanh khoản toàn thị trường, tương tự giai đoạn đầu tháng 8/2025. Do đó, MBS cho rằng cùng với mức sinh lời khá tích cực đạt được trong thời gian ngắn, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng như các cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước đầu ngành có thể đối mặt với áp lực chốt lời khi VN-Index tiến sát vùng cản 1.900 điểm (±30 điểm) trong tuần tới.

Ngoài áp lực chốt lời từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến tại các nhóm cổ phiếu yếu trong thời gian qua như chứng khoán, bất động sản dân cư, thép. Trong kịch bản tích cực, các nhóm này có thể chỉ xuất hiện nhịp hồi mang tính kỹ thuật sau giai đoạn giảm sâu; trong khi khả năng tiếp tục tích lũy hoặc thậm chí đánh mất vùng nền giá vẫn có thể xảy ra.

Về mặt kỹ thuật, MBS nhấn mạnh rằng việc chỉ số đang ở vùng điểm cao kỷ lục không đồng nghĩa với việc tất cả các nhóm cổ phiếu đều phù hợp để hành động. Trong ngắn hạn, vùng cản kỹ thuật của VN-Index được xác định tại khu vực 1.900 điểm (±30 điểm), trong khi vùng hỗ trợ gần nằm ở khoảng 1.830 – 1.850 điểm.

Về chiến lược giao dịch, MBS khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời dần đối với nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước đầu ngành khi VN-Index tiến vào vùng cản 1.900 điểm. Đối với các nhóm cổ phiếu yếu như chứng khoán và bất động sản dân cư, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật để cơ cấu danh mục sang các nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Trong trường hợp các cổ phiếu tiếp tục suy yếu hoặc đánh mất vùng nền giá, nhà đầu tư nên thận trọng, thu hẹp danh mục và đưa tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt về mức an toàn.