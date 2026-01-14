Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh chi 150 tỷ đồng thâu tóm một doanh nghiệp cung cấp điện

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (MCK: VSH, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần GE Tây Nguyên.

Theo đó, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh dự kiến nhận chuyển nhượng hơn 11,49 triệu cổ phần phổ thông, tương đương 99,99826% vốn điều lệ của GE Tây Nguyên từ Công ty TNHH Năng lượng REE.

Giá trị chuyển nhượng của thương vụ nêu trên là 150 tỷ đồng, thời gian chuyển nhượng bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/1/2026, thời gian hoàn tất thủ tục chậm nhất đến ngày 31/3/2026.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần GE Tây Nguyên được thành lập từ ngày 17/1/2019, ngành nghề kinh doanh chính là truyền tải và phân phối điện. Trụ sở chính đặt tại số 528 Trần Nhân Tông, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ ở mức 100 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Công ty Cổ phần Thăng Long góp 98 tỷ đồng (tỷ lệ 98%), ông Nguyễn Văn Tân và ông Nguyễn Văn Viện mỗi người góp 1 tỷ đồng.

Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của doanh nghiệp tại thời điểm này là ông Nguyễn Văn Viện.

Đến ngày 25/6/2024, GE Tây Nguyên thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 220 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó doanh nghiệp đã giảm vốn điều lệ xuống mức 100 tỷ đồng vào ngày 30/9/2024.

Theo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 1/12/2025, doanh nghiệp đã tăng vốn điều lệ lên mức 115 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, trước đó ngày 18/12/2025, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Tại cuộc họp, các cổ đông của công ty đã thông qua phương án tăng tổng mức đầu tư điều chỉnh lần cuối của dự án Thủy điện Thượng Kon Tum với giá trị sau thuế là hơn 9.700,8 tỷ đồng, tăng hơn 272 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư gần 9.428,6 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường năm 2019 thông qua.

Về nguyên nhân điều chỉnh, doanh nghiệp cho biết dự án bị chậm tiến độ do các yếu tố khách quan về địa chất như đứt gãy, nước ngầm, sụt hầm.... nên đến tháng 4/2021 dự án mới chính thức hoàn thành và phát điện 2 tổ máy.

Cơ bản các chi phí về đơn giá, khối lượng của các hạng mục chính của thiết bị và xây lắp thì không phát sinh tăng, chỉ bằng hoặc thấp hơn so với tổng mức đầu tư được duyệt, chỉ phát sinh các chi phí liên quan đến kéo dài tiến độ thực hiện của dự án, đặc biệt là chi phí lãi vay.

Trên cơ sở tổng hợp toàn bộ giá trị thực tế đã thực hiện quyết toán A-B, tổng hợp giá trị đã thực hiện sau thuế là hơn 9.700,8 tỷ đồng, cụ thể như sau:

Nguồn: VSH

Được biết, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum là công trình khai thác dòng chảy từ sông Đắk Nghé, bậc thang thủy điện thứ năm trên hệ thống sông Sê San được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư với tổng công suất 220MW, gồm 02 tổ máy (2x110MW), dự án có tuyến năng lượng dài hơn 17km.