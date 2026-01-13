Niềm vui đầu năm: VN-Index lần đầu vượt 1900 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục bứt phá mạnh mẽ khi dòng tiền lan toả và có sự luân chuyển nhịp nhàng giữa các nhóm cổ phiếu trụ. VN-Index kết phiên 13/1 tăng 25,6 điểm (1,36%), vượt mốc 1.900 điểm lần đầu trong lịch sử. Thanh khoản duy trì ở mức cao với giá trị khớp lệnh trên HoSE hơn 39.000 tỷ đồng.

Nhóm dầu khí bùng nổ trở thành tâm điểm chú ý với hàng loạt cổ phiếu tăng kịch trần, thậm chí “trắng bên bán”. Cổ phiếu “họ” Vingroup cũng tăng mạnh trở lại cùng với một số mã đơn lẻ như SAB, GVR tạo thêm lực kéo trong khi nhóm ngân hàng phân hoá. VCB, BID tiếp tục tăng mạnh trong khi nhiều cổ phiếu ngân hàng khác chịu áp lực chốt lời.

Một điểm đáng chú ý là việc khối ngoại quay xe bán ròng khoảng 600 tỷ trên toàn thị trường, kết thúc chuỗi 4 phiên mua ròng liên tiếp. Tuy nhiên giá trị bán ròng không quá lớn, chưa thể khẳng định cho một sự đảo chiều. Hơn nữa, chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thể thu hút được dòng vốn ngoại dài hạn từ năm 2026 với câu chuyện nâng hạng.

Chia sẻ tại Lễ vinh danh FChoice 2025 và Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” sáng ngày 13/1, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - CEO TCBS cho rằng tác động của việc nâng hạng sẽ mang tính trung hạn, kéo dài trong nhiều năm chứ không tạo ra hiệu ứng ngay lập tức trong năm 2026.

Theo các ước tính, trong vòng khoảng 5 năm, tổng dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam thông qua việc nâng hạng có thể đạt khoảng 25 tỷ USD. Riêng năm 2026, quy mô dòng vốn này được dự báo chỉ ở mức 2–6 tỷ USD, chủ yếu đến từ các quỹ đầu tư thụ động (ETF) và một phần dòng vốn chủ động.

“Điều tích cực là dòng vốn ngoại sẽ vào thị trường theo hướng từ từ, ổn định và có lộ trình, thay vì ồ ạt. Điều này phù hợp với diễn biến kỹ thuật của thị trường. Khi Việt Nam dần được đưa vào các bộ chỉ số, rổ chỉ số sẽ mở rộng với sự tham gia của nhiều cổ phiếu bluechip hơn, qua đó thu hút dòng vốn đầu tư thụ động một cách bền vững” , bà Hiền nhấn mạnh.

Mặt khác, CEO TCBS cho rằng mặt bằng lãi suất cao tại các thị trường quốc tế hiện nay khiến chi phí vốn của nhà đầu tư nước ngoài không còn rẻ, cộng thêm biến động tỷ giá, khiến họ phải cân nhắc kỹ lưỡng hiệu quả đầu tư tại Việt Nam so với thị trường bản địa. Vì vậy, dòng vốn ngoại sẽ mang tính chọn lọc và thận trọng.

Đánh giá về triển vọng thị trường, bà Hiền cho rằng, động lực thúc đẩy chứng khoán Việt Nam đến từ cả tăng trưởng kinh tế vĩ mô lẫn nền tảng của các doanh nghiệp Việt Nam. Một điểm quan trọng là xu hướng tăng của thị trường hiện nay không còn mang tính “ào ạt”, thiếu kiểm soát như trong các chu kỳ trước.

Yếu tố cốt lõi vẫn nằm ở chất lượng doanh nghiệp niêm yết. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tốt lên sàn, trong khi các doanh nghiệp hiện hữu cũng không ngừng cải thiện quản trị và năng lực kiểm soát rủi ro. “Với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự kiến khoảng 15–20%, tôi cho rằng đây là mức kỳ vọng khá tích cực cho thị trường”, CEO TCBS nhận định.

Nếu xét trong kịch bản thị trường điều chỉnh định giá về mức khoảng 13 lần trong tương lai, dư địa tăng trưởng của thị trường trong năm tới ở mức 15–20% là hoàn toàn có thể nhìn thấy. Vì vậy, việc VN-Index vượt mốc 1.800 điểm, thậm chí tiến tới vùng 2.000 điểm như nhiều dự báo đưa ra, là kịch bản có cơ sở.

Tuy nhiên, CEO TCBS muốn nhấn mạnh về cách nhà đầu tư tiếp cận thị trường. “Cơ hội luôn tồn tại, kể cả khi thị trường điều chỉnh đi xuống, bởi đó chính là thời điểm phù hợp để tích lũy các tài sản đầu tư dài hạn. Điều quan trọng là mỗi nhà đầu tư cần chuẩn bị cho mình một danh mục tài sản hợp lý và đa dạng” , bà Hiền chia sẻ.