"Đón sóng" kết quả kinh doanh quý 4, nhóm ngành nào kỳ vọng hút tiền?

Triển vọng kết quả kinh doanh quý 4

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2025 đang mở màn bằng một kịch bản khá ấn tượng: Nhóm Ngân hàng tiếp tục thiết lập những cột mốc lợi nhuận kỷ lục, đóng vai trò 'xương sống' giữ nhịp cho toàn thị trường. Loạt ngân hàng ước tính lợi nhuận trên 30.000 tỷ đồng, thậm chí vượt 40.000 tỷ đồng trong năm 2025 phải kể tới BIDV, MBB, VCB, CTG, TCB,...

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào những con số hàng chục nghìn tỷ của các nhà băng, chúng ta có thể đang bỏ lỡ những chuyển động mãnh liệt ở các tầng lớp khác của nền kinh tế. Vậy ngoài nhóm Ngân hàng, những 'ngôi sao' nào khác sẽ tỏa sáng trong mùa báo cáo quý 4 và đủ sức dẫn dắt thị trường trong giai đoạn tới?



Theo nhận định của ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc phân tích Chứng khoán Agriseco , ﻿một số nhóm ngành khác kỳ vọng có lợi nhuận tăng trưởng cao có thể kể đến như nhóm Bất động sản, Xây dựng & Vật liệu, Bán lẻ.

Cụ thể, trong quý cuối năm 2025, hoạt động mở bán tại các doanh nghiệp Bất động sản lớn như VHM, NLG, KDH diễn ra sôi động sẽ giúp bức tranh lợi nhuận ngành trở nên tích cực.

Về ngành xây dựng & vật liệu, ông Khoa đánh giá cuối năm là thời điểm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đây là yếu tố then chốt cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, thép, đá xây dựng có thể ghi nhận KQKD tích cực.

Mặt khác, ggiai đoạn cuối năm cũng là mùa cao điểm của ngành bán lẻ tiêu dùng khi nhu cầu tăng cao trước dịp Lễ. Các doanh nghiệp bán lẻ cũng được kỳ vọng sẽ ghi nhận lợi nhuận khả quan trong Quý 4 và cả năm 2025.

Ngoài những nhóm ngành kỳ vọng có KQKD Quý 4/2025 khả quan, một số nhóm khác có khả năng sẽ dẫn dắt thị trường giai đoạn tới có thể là nhóm dầu khí, ngân hàng và các doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu nhà nước cao. Đây là những nhóm ngành và cổ phiếu đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng liên quan đến Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước mới được ban hành.

Dự phóng về kịch bản thị trường chứng khoán, vị chuyên gia Agriseco cho rằng: " Nếu duy trì được động lực như hiện tại, và không có yếu tố bất ngờ nào xảy ra, trong kịch bản lạc quan, VN-Index có thể hướng tới vùng 1.950–2.000 điểm trong nửa đầu năm 2026 và đạt mốc điểm số cao nhất quanh vùng 2.100 điểm trong năm nay ".

Kịch bản trên dựa trên cơ sở (1) Lợi nhuận toàn thị trường trong 2026 tăng trưởng khoảng 15% so với cùng kỳ; (2) VN-Index giao dịch ở mức P/E phù hợp khoảng 16 lần.

Về thanh khoản, dòng tiền hiện tại đang khá tích cực, thể hiện qua thanh khoản tăng mạnh, cho thấy mức độ quan tâm cao và sẵn sàng tham gia thị trường của nhà đầu tư. Điều đáng ghi nhận là dòng tiền không chỉ tập trung vào một vài nhóm cổ phiếu trụ mà đã bắt đầu lan tỏa ra nhiều nhóm ngành – từ ngân hàng, dầu khí đến công nghệ và bán lẻ.

Bên cạnh đó, khối ngoại quay trở lại mua ròng đều đặn trong thời gian gần đây. Sự tham gia trở lại này có thể là tín hiệu cho thấy thị trường đang được nhìn nhận tích cực về triển vọng trung, dài hạn từ tổ chức nước ngoài. Tính chọn lọc của dòng tiền cũng được thể hiện rõ khi các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng lợi nhuận tăng trưởng thường là những cổ phiếu thu hút dòng tiền.

Thời điểm phù hợp để bắt đầu một chu kỳ tích lũy tài sản dài hạn

﻿Theo nhận định của ông Khoa, giai đoạn 2026–2030 được kỳ vọng có nhiều chuyển biến tích cực cả về mặt vĩ mô và cấu trúc thị trường. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP mạnh mẽ hơn, tập trung cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Những định hướng này không chỉ tác động tới tăng trưởng kinh tế nói chung mà còn trực tiếp nâng tầm thị trường vốn, trong đó có thị trường chứng khoán.

Với sự hỗ trợ từ các chính sách dài hạn và tiềm năng cải thiện chất lượng thị trường với cột mốc ghi nhận từ quốc tế là kết quả nâng hạng thị trường, chuyên gia Agriseco cho rằng nhà đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một bước chuyển đáng kể về quy mô, chất lượng và độ sâu của thị trường chứng khoán Việt Nam trong 5 năm tới.

" Sự gia tăng về số lượng nhà đầu tư tổ chức, sự hiện diện của dòng vốn ngoại bền vững, và sự minh bạch hơn trong hoạt động doanh nghiệp sẽ là những yếu tố giúp thị trường phát triển hơn ", chuyên gia nêu rõ.

Do đó, đối với các nhà đầu tư cá nhân, năm 2026 vẫn có thể coi là thời điểm phù hợp để bắt đầu một chu kỳ tích lũy tài sản dài hạn, thông qua việc lựa chọn những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng thực chất, thuộc các lĩnh vực then chốt hoặc đang được hưởng lợi trực tiếp từ chiến lược phát triển kinh tế quốc gia.