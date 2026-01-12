Bạc "tăng như tên lửa", vượt loạt “big tech” trở thành tài sản lớn thứ 2 thế giới

Cơn sốt bạc trên toàn cầu chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã tăng 150% trong năm 2025. Ngày 12/1, giá bạc có thời điểm tăng đến 7% vượt mốc 85 USD/oz, lập kỷ lục mới. Giá bạc tăng phi mã đẩy vốn hóa thị trường lên trên 4.700 tỷ USD, (theo ước tính của CoinMarketCap), vượt vượt qua NVIDIA, Google, Apple để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau vàng.

Giá bạc leo thang sau khi các công tố viên liên bang Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed làm rấy lên những lo ngại về tính độc lập của tổ chức này. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị vẫn ở mức cao khi các cuộc biểu tình leo thang ở Iran làm tăng nguy cơ xung đột rộng hơn.

Thị trường cũng cân nhắc triển vọng về việc cắt giảm lãi suất thêm nữa của Mỹ sau khi báo cáo việc làm hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy tăng trưởng việc làm tháng 12 thấp hơn dự báo. Các nhà giao dịch tiếp tục dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, mặc dù ngân hàng trung ương được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên chính sách vào cuối tháng này.

Một trong những động lực thúc đẩy giá bạc còn đến từ động thái trở lại mua mạnh của các cá mập. Quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã chi hơn 500 triệu USD để mua bạc trong 2 ngày gần nhất. Động thái này đã thu hẹp mức bán ròng từ đầu năm xuống còn chưa đến 400 triệu USD. Trong năm 2025 trước đó, quỹ đã chi đến 3,4 tỷ USD để mua bạc.

Về mặt xu hướng, ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại tại Bank of America (BofA) cho rằng, bạc có thể hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để có được lợi nhuận cao hơn và lịch sử cho thấy giá bạc có thể đạt đỉnh ở mức từ 135 đến 309 USD.

Ông Widmer lưu ý rằng tỷ lệ vàng/bạc hiện tại khoảng dưới 60 cho thấy bạc vẫn có thể vượt trội hơn vàng. Ông dẫn chứng mức thấp nhất trong 15 năm qua là 32 vào năm 2011 cho thấy giá bạc cao nhất là 135 USD, trong khi mức vàng/bạc thấp nhất năm 1980 là 14 cho thấy giá bạc là 309 USD/oz.

Thực tế, thị trường bạc đang trải qua giai đoạn mà tiêu thụ công nghiệp tiếp tục vượt quá nguồn cung khai thác, dẫn đến năm thứ 5 liên tiếp thị trường thiếu hụt. Nguồn cung bạc thấp, vì hầu hết bạc được khai thác như một sản phẩm phụ trong quá trình khai thác mỏ đa kim như đồng, chì, kẽm…Do đó, việc cải thiện nguồn cung Bạc là không dễ vì phải phụ thuộc vào nhu cầu từ các kim loại khác.

Mặt khác, nhu cầu công nghiệp gắn với chuyển dịch năng lượng sản xuất điện mặt trời, điện – điện tử… đòi hỏi lượng lớn bạc vật chất. Báo cáo của IEA PVPS cho biết công suất điện mặt trời lũy kế toàn cầu vượt 2.260 GW cuối năm 2024, tăng 29% so với cùng kỳ, tức nền sản xuất và chuỗi cung ứng liên quan vẫn rất lớn, tạo lực cầu kim loại đầu vào. Tình trạng khan hiếm khiến kim loại này có khả năng phản ứng mạnh hơn với những gián đoạn chuỗi cung ứng.