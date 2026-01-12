Ghi nhận tình hình thu hồi đồ hộp Hạ Long: Nhiều cửa hàng Bách Hóa Xanh và WinMart+ sẵn sàng hoàn tiền cho khách dù không còn hóa đơn

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt giữ lãnh đạo và nhiều nhân sự liên quan của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long trong vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, doanh nghiệp này đã tạm dừng hoạt động sản xuất tại Nhà máy Đồ hộp Hạ Long Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra, rà soát nội bộ. Diễn biến trên khiến các sản phẩm mang thương hiệu Hạ Long Canfoco nhanh chóng được các hệ thống bán lẻ đưa vào diện thu hồi, đồng thời triển khai phương án đổi trả, hoàn tiền nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Ghi nhận trong sáng 12/1, tại một số cửa hàng Bách Hóa Xanh và WinMart+ ở TP.HCM, toàn bộ sản phẩm pate, thịt đóng hộp… mang thương hiệu Hạ Long Canfoco đã được rút khỏi quầy kệ. Các điểm bán này đều khẳng định sẵn sàng tiếp nhận hoàn trả đối với khách hàng đã mua sản phẩm trước đó, kể cả trong trường hợp không còn hóa đơn.

Bách Hóa Xanh tạo điều kiện đổi trả cho những khách hàng từng mua sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Di Anh)

Đại diện cửa hàng Bách Hóa Xanh số 115 Xóm Chiếu (TP.HCM) cho biết, ngay khi có thông tin từ công ty, hệ thống đã triển khai phương án hỗ trợ đổi trả cho khách hàng.

“Nếu khách mang sản phẩm ra cửa hàng, bên mình sẽ hỗ trợ hoàn tiền hoặc đổi sang sản phẩm khác có giá trị tương đương, tùy vào nhu cầu của khách. Trường hợp có hóa đơn thì việc xác nhận thông tin sẽ thuận lợi hơn. Nếu không có hóa đơn, cửa hàng vẫn hỗ trợ, chi trước và tổng hợp gửi về công ty để xử lý”, đại diện cửa hàng nói.

Theo người này, lượng tiêu thụ pate Cột đèn Hải Phòng cũng như các sản phẩm khác của thương hiệu Đồ hộp Hạ Long tại cửa hàng không lớn, trung bình chỉ khoảng 1 đến 2 hộp mỗi ngày. Từ thời điểm có thông tin đến nay, cửa hàng chưa ghi nhận trường hợp khách hàng nào mang sản phẩm đến yêu cầu đổi trả.

Tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Vĩnh Hội, anh Công Khanh, đại diện cửa hàng, cũng cho biết chưa có khách hàng đến hoàn trả sản phẩm trong sáng cùng ngày. “Nếu khách có hóa đơn, cửa hàng sẽ hoàn tiền mặt, giữ hóa đơn và để khách ký xác nhận. Trường hợp không còn hóa đơn, bên mình sẽ kiểm tra lại camera thời điểm mua để hỗ trợ hoàn trả, tạo điều kiện tối đa cho khách hàng” anh Khanh cho hay.

Ảnh: Di Anh

Đại diện một cửa hàng WinMart+ trên đường Trần Hưng Đạo cho biết, trước khi có thông tin thu hồi, pate Cột đèn Hải Phòng của thương hiệu Hạ Long Canfoco có sức mua khá tốt. Tuy nhiên, kể từ khi vụ việc được công bố, cửa hàng vẫn chưa ghi nhận trường hợp khách hàng nào mang sản phẩm đến đổi trả hoặc hoàn tiền.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã có văn bản báo cáo việc ngày 10/1 nhận được thông báo tạm giữ người đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc công ty. Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị doanh nghiệp đã quyết định tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy Đồ hộp Hạ Long Hải Phòng, dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12/1/2026, đồng thời giao Phó Giám đốc Sản xuất điều hành tạm thời nhà máy.

Theo Công an TP Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, ở xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đang vận chuyển, mua bán hơn 1,2 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho lạnh thuộc Công ty Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, cơ quan điều tra đã niêm phong 4 kho chứa hàng với trên 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Ngày 24/12/2025, khởi tố 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi, theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

Các bị can gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, ở xã Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982, ở xã Thần Khê, Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (SN 1968, ở xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (SN 1975, ở xã Thần Khê, Hưng Yên), Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, ở xã Bắc Tiên Hưng, Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, ở xã Hà Nam, Hải Phòng).