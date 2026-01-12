Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 12/1: Khối ngoại tung hơn 1.000 tỷ đồng mua ròng, gom mạnh hai cổ phiếu ngân hàng

12-01-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi họ mua ròng khoảng 1.036 tỷ đồng.

Dòng tiền lan toả giúp VN-Index duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tuần. VN-Index chốt phiên 12/1 tăng 9,43 điểm lên 1.877 điểm. Thanh khoản bùng nổ, giá trị giao dịch trên HOSE vọt lên hơn 41.600 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 1.083 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VCB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 421 tỷ đồng. Theo sau, VPB là mã tiếp theo được gom mạnh 270 tỷ đồng. Ngoài ra, HPG và MWG cũng được mua lần lượt 177 và 161 tỷ đồng.

Ngược lại, VRE là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 204 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VHM và STB cũng bị "xả" 168 tỷ đồng và 124 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 11 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SHS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 10,3 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng CEO, HUT, BVS.

Chiều ngược lại, MBS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 32 tỷ đồng; theo sau NTP bị bán 7 tỷ, IDC, PVI, VFS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 36 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 được khối ngoại mua 5,6 tỷ đồng. Theo sau, QNS và MML cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 31 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại VEA, HPP,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

