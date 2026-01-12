Chính thức: Dragon Capital Việt Nam chốt ngày chào sàn chứng khoán

Mới nhất, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu tại hệ thống giao dịch UPCoM.

Cụ thể, hơn 31,2 triệu cổ phiếu DCV sẽ có phiên giao dịch đầu tiên trên UPCoM vào thứ 2, ngày 19/01/2026. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 68.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng định giá hơn 2.100 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 2/12/2025, Dragon Capital Việt Nam đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM với mã DCV.

Dragon Capital tiền thân là CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management – VFM). Đây là công ty quản lý quỹ đầu tiên chuyên quản lý quỹ nội địa tại Việt Nam, được thành lập tháng 7/2003. Các cổ đông sáng lập gồm Dragon Capital Management (thuộc Dragon Capital) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Cơ cấu cổ đông DCVFM hiện gồm 3 tổ chức là Dragon Capital Markets (Europe) Limited nắm 48%; Dragon Capital Management (HK) Limited sở hữu 39,95%; và DRE SPC nắm 4,81%. Nhóm cổ đông cá nhân nắm giữ 7,24% vốn điều lệ còn lại.

Theo bản công bố thông tin ngày 2/12/2025, tính đến tháng 5/2025, Dragon Capital đang tư vấn và quản lý tổng tài sản khoảng 128.000 tỷ đồng (tương đương 4,9 tỷ USD). Công ty hiện có hơn 200 nhân sự đến từ 8 quốc gia, cung cấp danh mục sản phẩm và dịch vụ đầu tư đa dạng cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Về kết quả kinh doanh năm 2024, DCVFM mang về hơn 1.060 tỷ đồng doanh thu, tăng 4% so với năm trước và lãi trước thuế gần 297 tỷ đồng, giảm 20%. Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 69,86 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2024