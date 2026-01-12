Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TNG tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 với tỷ lệ 5%

12-01-2026 - 09:51 AM | Thị trường chứng khoán

TNG sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 5%. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 26/1/2026.

Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền.

Theo đó, TNG sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 26/1/2026, thời gian chi trả dự kiến 10/2/2026.

Với hơn 128,7 triệu cổ phiếu TNG đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng gần 64,4 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức cho cổ đông lần này.

TNG tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 với tỷ lệ 5%- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước đó, TNG đã thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tổng tỷ lệ chi trả là 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Cụ thể, hồi đầu tháng 10/2025 doanh nghiệp đã chi khoảng 61,3 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 5%. Đến gần cuối tháng 11/2025, doanh nghiệp tiếp tục chi thêm 61,3 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 cũng với tỷ lệ 5%.

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank) vừa có văn bản báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ tại TNG.

Cụ thể, ngày 29/12/2025, Công ty CP Quản lý quỹ FIDES (Việt Nam) đã thông qua 5 quỹ thành viên để mua vào tổng cộng 506.000 cổ phiếu TNG.

Sau giao dịch này, FIDES đã tăng sở hữu cổ phiếu TNG từ hơn 7,2 triệu cổ phiếu lên gần 7,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,63% lên 6,02% vốn tại TNG. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài là 31/12/2025.

Mới đây, TNG đã có văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng trái phiếu mã TNGH2428001, được niêm yết trên sàn HNX với mã chứng khoán là TNG124027.

Được biết, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 25/11/2024, kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 25/11/2028.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ sử dụng số tiền huy động được vào mục đích bổ sung vốn hoạt động cho sản xuất kinh doanh. Tính đến thời điểm công bố thông tin (ngày 9/1/2026), TNG đã hoàn tất sử dụng số tiền vốn này.

Trong năm 2025, TNG cũng đã thanh toán tổng cộng hơn 38 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu nêu trên.

PV

An ninh tiền tệ

